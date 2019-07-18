Прихід Зеленського до влади: в Україні розпочалася епоха популізму?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Люди ніколи не люблять справжніх реформаторів

Мовою оригіналу

Каха Бендукинзе: Если вы идете по улице и вам еще улыбаются и не ненавидят вас, значит вы сделали слишком мало. ВВП Грузии с результате его экономических реформы вырос в 3 раза.

Зеленский в интервью Тесле Богдана: Мы хотим, чтобы нас все любили и улыбались нам, когда мы шли по улице.

Эпоха популизма началась?

В этом же суть. Нельзя сделать людям лучше, и при этом сохранить их любовь. Украине нужны реформы. Люди никогда не любят реформаторов. Как дети никогда не любят стоматологов, даже если после визита к доктору пропадает зубная боль, которая мучала до этого неделю. Да и взрослые не любят, если честно. И отличие ребенка от взрослого только в том, что взрослый понимает, что ему нужен стоматолог.

До сих пор в Великобритании ненавидят Тэтчер. В Польше не любят Бальцеровича. Это нормально. В Украине не любят Супрун. Но нельзя увольнять Супрун потому что ее не любят. Потому что ее не любят потому, что телевизор сказал, что ее надо не любить. Телевизор так сказал, потому что фармацевтическая мафия богата. И да, у Супрун теперь низкий рейтинг. Но нельзя одновременно признавать, что ее реформа первички правильна и борьба с коррупцией эффективна и увольнять за то, что в результате этих действий на нее ополчились коррупционеры. Кто же потом реформы делать будет? Президент должен быть гарантией того, что реформаторы не будут уволены за реформы. А не наоборот. Президент должен быть «крышей» людей, которые делают реформы. Если, конечно, президент хочет реформ и перемен. А если президент хочет любви, то он будет хамить реформаторам и увольнять их. П.С. Расскажите человеку кто-нибудь про субсидии, которые получают большинство пенсионеров, а то он что-то там думает, старается, хочет, чтобы после 70-и лет люди коммуналку не платили. Обидно же. Зря время тратит. П.П.С. Если на прошлой неделе Зеленский предложил люстрировать абсолютно всех, а на этой уже говорит, что в текущем правительстве есть несколько незашкваренных министров, с которыми можно работать, то значит ли это, что волшебный пендель от цивилизованного мира подействовал? И после него осталась лишь обида, которая выражается в словах «Мы сами решим кого оставить». П.П.П.С. словарь Оруэлла теперь можно пополнить фразой «Хамство – это сила». Ну что ж, Оруэлл которого мы заслужили.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»