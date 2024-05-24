Ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу

Насіров вийшов під заставу у понад 55 млн грн

За колишнього очільника Державної фіскальної служби Роман Насіров внесено заставу сумою 55 000 592 гривні. Він вийшов із-під варти, де перебував з 31 жовтня 2022 року. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд України.

Насіров повинен буде виконувати процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за викликом до суду, не залишати Київ без дозволу суду й повідомляти суд про зміну місця проживання.

Крім того, ексглава Державної фіскальної служби повинен носити електронний браслет і здати документи для виїзду за кордон. Також йому заборонили спілкуватися з деякими людьми, яких визначили в ухвалі суду. Дані зобов'язання Насіров має виконувати до 7 липня.

Нагадаємо, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн тепер він має внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.