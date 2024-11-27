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Мер Терехов назвав кількість жителів Харкова на 1000-й день війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мер Терехов назвав кількість жителів Харкова на 1000-й день війни
Терехов: Дуже багато людей приїхало до Харкова з тих міст та районів області, які особливо потраждали від бойових дій, − з Куп’янського району, Ізюма, Балаклеї та інших
фото з відкритих джерел

До 2022 року в Харкові було, за офіційними даними, 1,6 млн мешканців

Зараз у Харкові постійно живе 1,2 млн людей. Хоч багато харківʼян евакуювалися з міста, але й чимало тих, хто приїхали з інших областей. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, до 2022 року в Харкові проживало, за офіційними даними, 1,6 млн мешканців. Але насправді, уточнює Терехов, у місті жило близько двох мільйонів людей, адже було майже 300 тис. студентів і ще тисячі людей приїздили з області в Харків на роботу, жили тут весь робочий тиждень і на вихідні поверталися додому.

«Зараз у Харкові постійно живе 1,2 млн людей. Так, багато людей виїхали з міста, але багато й приїхали з інших областей, переважно з Донецької та Луганської, з Запорізької області, з територій, які потрапили під окупацію або де зараз ідуть активні бойові дії. Дуже багато людей з тих міст та районів Харківської області, які особливо потраждали від бойових дій, − з Куп’янського району, Ізюма, Балаклеї та інших міст», – пояснив очільник міста.

Ігор Терехов додав, що чисельність людей у місті наразі визначається за трафіком мобільних телефонів. Статистика ж необхідна для роботи всіх служб життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, населення України скоротилося на 10 млн осіб (приблизно на чверть) з початку повномасштабного вторгнення Росії через низку причин. Йдеться про відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер.

Також уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

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Теги: Харків вихідні війна українці

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