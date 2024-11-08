Українські виробники зброї переносять виробництво за кордон – Le Figaro

Українські виробники кілька тижнів наполягали на тому, щоб уряд зняв фактичну заборону на експорт вітчизняної зброї

З початком повномасштабного вторгнення оборонна промисловість України зросла в кілька разів

Більшість українських виробників зброї планують перенесення діяльності за кордон. Про це повідомляє видання Le Figaro.

У матеріалі йдеться, що, згідно з нещодавнім опитуванням Tech Force in UA, майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.

Українські виробники кілька тижнів наполягали на тому, щоб уряд зняв фактичну заборону на експорт вітчизняної зброї.

«Поки Україна постійно просить союзників про військову допомогу, країна також масово виробляє власну зброю. З початку широкомасштабного вторгнення її оборонна промисловість зросла в рази. У першому півріччі цього року вона виробила в 25 разів більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік, здатна виробляти 4 мільйони безпілотників на рік, а також почала виробництво стандартних 155-мм боєприпасів НАТО. На стадії прототипу у 2022 році з українських конвеєрів щомісяця сходить до восьми гаубиць «Богдана», схожих на французький «Цезар», – йдеться у публікації.

Основними причинами для такого кроку є проблеми з короткостроковими контрактами, затримками в постачаннях та відсутністю довгострокових гарантій, необхідних для інвестування в дослідження і розробки. Учасники ринку вказують на необхідність стабільності та передбачуваності, які допоможуть їм активно працювати над інноваціями.

Крім того, деякі компанії вирішили обійти заборону на експорт, перенісши свою діяльність до Словаччини та Польщі. Це дозволяє їм продовжувати виробництво та забезпечувати ринок продукцією, яка користується попитом, попри виклики, що існують в Україні.

Зазначимо, Україна може зняти заборону на експорт озброєння. Деякі країни висловили бажання купити ракети та дрони українського виробництва

Про це міністр оборони України Рустем Умєров сказав на брифінгу в Брюсселі. За словами міністра, рішення щодо зняття заборони на експорт озброєння має ухвалювати керівництво держави, однак уже є країни, готові купувати українські дрони та ракети.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив нову програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до п'яти років, під 5% річних