Адміністрація Байдена зробить усе, щоб Україна могла воювати у 2025 році – Блінкен

Як зазначав Блінкен, Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі

США із союзниками продовжать найближчими тижнями працювати над передачею Україні зброї

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена забезпечить Україну усім необхідним, аби вона могла воювати у наступному році. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Коментуючи запитання, чи досягне Європа одностайності у питанні допомоги Україні у разі приходу до Білого дому Дональда Трампа, Блінкен наголосив, що фінансування України у Конгресі підтримували не лише демократи, а й республіканці.

За словами посадовця, допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн.

«І що ми маємо намір робити під час роботи цієї адміністрації, так це робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне, щоб вона могла, як я вже сказав, воювати у 2025 році, якщо буде потрібно, або, якщо будуть переговори, щоб вона могла вести їх з позиції сили», – додав він.

Держсекретар запевнив, що США із союзниками продовжать найближчими тижнями працювати над передачею Україні боєприпасів, мобілізацією сил, навчанням українських військових і не тільки.

«Виходячи з того, що я чув, я переконаний, що європейська підтримка, підтримка за межами Європи буде залишатися сильною. І я сподіваюся, що Сполучені Штати також продовжать зусилля, які ми зробили», – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення списати борги України на суму близько $4,7 млрд.

Також Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив цю інформацію.

До слова, під завершення свого президентського терміну Джо Байден прагне максимально зміцнити позиції України у війні проти Росії, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв швидке завершення війни.