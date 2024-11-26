Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Байдена зробить усе, щоб Україна могла воювати у 2025 році – Блінкен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Байдена зробить усе, щоб Україна могла воювати у 2025 році – Блінкен
Як зазначав Блінкен, Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі
фото з відкритих джерел

США із союзниками продовжать найближчими тижнями працювати над передачею Україні зброї

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена забезпечить Україну усім необхідним, аби вона могла воювати у наступному році. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Коментуючи запитання, чи досягне Європа одностайності у питанні допомоги Україні у разі приходу до Білого дому Дональда Трампа, Блінкен наголосив, що фінансування України у Конгресі підтримували не лише демократи, а й республіканці.

За словами посадовця, допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн.

«І що ми маємо намір робити під час роботи цієї адміністрації, так це робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне, щоб вона могла, як я вже сказав, воювати у 2025 році, якщо буде потрібно, або, якщо будуть переговори, щоб вона могла вести їх з позиції сили», – додав він.

Держсекретар запевнив, що США із союзниками продовжать найближчими тижнями працювати над передачею Україні боєприпасів, мобілізацією сил, навчанням українських військових і не тільки.

«Виходячи з того, що я чув, я переконаний, що європейська підтримка, підтримка за межами Європи буде залишатися сильною. І я сподіваюся, що Сполучені Штати також продовжать зусилля, які ми зробили», – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення списати борги України на суму близько $4,7 млрд.

Також Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив цю інформацію.

До слова, під завершення свого президентського терміну Джо Байден прагне максимально зміцнити позиції України у війні проти Росії, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв швидке завершення війни.

Читайте також:

Теги: США Ентоні Блінкен Джозеф Байден зброя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонсон привітав рішення президента США дозволити Україні бити ракетами Atacms по території Росії
Джонсон звернувся до партнерів України напередодні 1000-го дня від початку великої війни
18 листопада, 18:30
Ілон Маск провів зустріч в ООН
Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
15 листопада, 04:45
З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки
Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
11 листопада, 21:48
Політик також підкреслив, що теперішня система безпеки не забезпечує Європі «необхідного рівня захисту»
Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
6 листопада, 16:07
«Шлях до перемоги України ще існує. Це добре розуміють у міністерствах оборони країн НАТО в Європі», – переконані підписанти документа
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
5 листопада, 11:23
Серед арештованого – брендовий годинник Rolex, сережки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки
Ліжко з доларами. Антикорупційний суд нарешті арештував готівку, вилучену у Крупи
4 листопада, 12:58
Ірина Тезик із сином
Мати звела церкву в пам’ять про загиблого сина-бійця
3 листопада, 18:58
Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі
Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, здобув для РФ бронзу чемпіонату світу
29 жовтня, 21:28
Будівля входить до списку об'єктів ЮНЕСКО, які потребують захисту
Мінус 700 вікон. Хто і коли відбудує Держпром?
29 жовтня, 19:54

Політика

У Албанії відбулись антиурядові протести, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
У Албанії відбулись антиурядові протести, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
Україна повернула з окупації ще двох дітей
Україна повернула з окупації ще двох дітей
РФ вислала британського дипломата, звинувативши його у шпигунстві
РФ вислала британського дипломата, звинувативши його у шпигунстві
Команда Трампа розглядає переговори з Кім Чен Ином – Reuters
Команда Трампа розглядає переговори з Кім Чен Ином – Reuters
Адміністрація Байдена зробить усе, щоб Україна могла воювати у 2025 році – Блінкен
Адміністрація Байдена зробить усе, щоб Україна могла воювати у 2025 році – Блінкен
Сікорський після зустрічі з Сибігою: Перешкод для ексгумацій жертв Волині немає
Сікорський після зустрічі з Сибігою: Перешкод для ексгумацій жертв Волині немає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
102K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
9375
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7208
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7106
Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів

Новини

ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Сьогодні, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua