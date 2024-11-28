Скільки французів бажають відставки Макрона: дані опитування

Французи налаштовані проти продовження перебування на посаді свого президента

Elabe: близько 63% французів виступають за відставку Макрона

Відставку президента Франції Еммануеля Макрона підтримують 63% громадян країни. Це випливає з опублікованого телеканалом BFMTV опитування компанії Elabe. За звільнення французького лідера з посади виступають у разі вотуму недовіри уряду призначеного ним прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

«У разі відставки уряду Мішеля Барньє після можливого вотуму недовіри, 63% французів підтримали б відставку Еммануеля Макрона з посади президента країни, що спровокувало б нові президентські вибори», – зазначили в Elabe.

Більшість охочих відставки спостерігаються серед прихильників правої партії «Національне об'єднання» (83%) та коаліції лівих «Новий народний фронт» (76%). В опитуванні, яке проводилося онлайн, взяли участь 1003 особи.

Бюро Національних зборів Франції уже схвалило проєкт резолюції про запуск процедури імпічменту Еммануеля Макрона.

До слова, Франція перебуває на межі політичної кризи, оскільки уряд меншості під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє ризикує втратити довіру парламенту. Уряд сформований правоцентристами та консерваторами, але залежить від підтримки однієї з великих парламентських фракцій: соціалістів або ультраправого «Національного об’єднання».