Пейджери, які вибухають. Усі версії та глобальні наслідки подій у Лівані

Новий тип загроз у 21-му столітті: напади з використанням радіомбомб у побутовій електроніці

Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа. Очевидно, це є логічним продовженням операції із точковими вибухами пристроїв, про які піде мова далі.

18 вересня вдруге за кілька днів у Лівані пролунала серія масових вибухів. Причому детонували не лише пристрої зв’язку, як це було за першої хвилі, вибухати почала й інша електронна техніка та транспортні засоби.

Ручні рації, радіоприймачі, які використовує ліванське збройне угруповання «Хезболла», детонували на півдні країни та у південних передмістях Бейрута. Ці пристрої придбано п’ять місяців тому, приблизно у той же час, що пейджери, які вибухали напередодні. «Хезболла» звернулася до своїх активістів із наказом позбутися взагалі будь-яких електронних гаджетів, повідомило джерело в Al Arabia.

Експерти про операцію

Ексглава Федеральної розвідувальної служби ФРН Герхард Шиндлер вважає операцію з підриву електроніки бойовиків видатною, повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland. У нього немає жодних сумнівів: за атакою стоять спецслужби Ізраїлю, оскільки «дещо свідчить про ізраїльське авторство».

«Попри деякі нюанси, вже можна сказати, що це була надзвичайно професійна і видатна розвідувальна операція, яка увійде в історію надзвичайних розвідувальних акцій, – сказав Шиндлер. – Передане «Хезболлі» послання зрозуміле: ніхто з вас не є у безпеці! Тож подумайте про те, що ви робите!».

Щоб спланувати атаку такого масштабу, потрібно багато часу. Експерти у коментарі Associated Press оцінили тривалість підготовки від кількох місяців до двох років. За даними джерела АВС, Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи.

🇮🇱Ізраїль провів кібератаку на членів «Хезболли», змусивши їхні пристрої зв'язку (ймовірно, пейджери) дистанційно (!) вибухнути



Вже 1200 поранених у Лівані станом на зараз, повідомлив 12 канал ізраїльського ТБ.

За іформацією Al Jazeera, посол Ірану в Бейруті також був порнений. pic.twitter.com/RzkFqldALV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

За словами експерта Центру глобальних справ Школи професійних досліджень Нью-Йоркського університету Ніколаса Різа, витонченість атаки свідчить про те, що її організатори збирали розвідувальну інформацію протягом тривалого часу. Атака такого масштабу вимагає налагодження зв'язків, необхідних для отримання фізичного доступу до пейджерів ще до того, як вони були продані, а також до розробки технології, яка буде вбудована в пристрої. Крім того, потрібна і підтримка зв’язку з джерелами, які можуть підтвердити, що цілі мали при собі пейджери.

Експерт з військових озброєнь, директор австралійської компанії Armament Research Services Джензен-Джонс зауважує, що «така широкомасштабна операція також викликає питання щодо ризику появи випадкових жертв – зокрема, якщо подивитися масштаб наслідків.

«Як сторона, що ініціює вибух, може бути впевнена, що дитина, наприклад, не грається з пейджером в той момент, коли він спрацьовує?» – запитує він.

графіка: ВВС

Колишній офіцер британської армії та експерт з вибухівки Шон Мурхаус, зазначає, що ізраїльська зовнішня розвідка Моссад є найбільш імовірним підозрюваним, вона володіє ресурсами для такої операції, враховуючи історію здійснення подібних атак. Хоча подробиці вибухів 17 вересня досі до кінця залишаються незрозумілими, повідомлення про детонацію нових електронних пристроїв свідчать про глибший рівень проникнення та втручання у ланцюжки постачання Лівану.

Старший аналітик політичних ризиків Елайджа Магньє стверджує: мав розмови з членами «Хезболли» і тими, хто вижив під час нападу. Члени організації йому повідомили, що пейджери нової марки, які були використані під час вибухів у вівторок, були закуплені більше шести місяців тому. Як вони потрапили до Лівану, залишається незрозумілим.

Тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню. Він розповів, що пейджери моделі AR-924, що вибухнули у Лівані, виробляла і продавала фірма BAC Consulting, зареєстрована в столиці Угорщини Будапешті.

Три роки тому ця компанія стала агентом Gold Apollo з розповсюдження її продукції на певних територіях, а через рік почала виробляти власні моделі пейджерів, продовжуючи використовувати бренд Gold Apollo. Речник угорського уряду пізніше додав, що пейджери ніколи не були в Угорщині, зазначивши, що BAC виступала лише посередником.

Водночас з'явилися й інші припущення щодо походження пристроїв, які вибухнули в середу. Керівник відділу продажів американської філії японського виробника рацій Icom повідомив агентству Associated Press, що радіопристрої, які вибухнули в Лівані, схоже, є підробкою і не були виготовлені компанією Icom.

«Я можу вам гарантувати, що це не наша продукція», – сказав керівник продажу підрозділу аматорського радіозв'язку ICOM America Рей Новак в інтерв'ю у середу на виставці у Провіденсі, штат Род-Айленд.

За словами Новака, компанія Icom представила модель V-82 понад два десятиліття тому, і вона вже давно знята з виробництва. За його словами, вона була розроблена для радіоаматорів, а також для використання у соціальній та екстреній комунікації, у тому числі для відстеження торнадо і ураганів.

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«Вибухові» пейджери для ліквідації «Хезболли» виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою», – пише The New York Times з посиланням на джерела у розвідці.

У матеріалі йдеться, що Ізраїль активував процеси, що спричинили вибух (проте не уточнюється яким чином: внаслідок відправки коду, що призвели до перегріву пристроїв, чи якимось іншим чином – «Главком») у пейджерах, увімкнувши їх та надіславши на них повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва «Хезболли». Джерела свідчать також, що Ізраїль створив також дві інші підставні компанії, щоб приховати справжні імена людей, які створювали пейджери й були офіцерами ізраїльської розвідки.

Reuters повідомляє, що Моссад заклав вибухівку у 5 тис. пейджерів, імпортованих «Хезболлою», за кілька місяців до вибухів. За даними агенції, 3 тис. пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано закодоване повідомлення, що одночасно активувало вибухівку. Раніше представник «Хезболли» припустив, що пейджери були з вірусом, який міг спровокувати їхнє нагрівання, а потім вибух.

Новий виклик безпеці

«Напади з використанням пейджерів і радіомбомб у Лівані є новим типом загрози 21-го століття, до якої слід ставитися серйозно через її масштаби», – підкреслює американський геополітичний аналітик Річ Оутзен і зазначив: немає жодних сумнівів у тому, що за вибухами у Лівані стоїть Ізраїль.

За його словами, хоча використання вибухівки в мобільних телефонах не є чимось новим, напади в Лівані були безпрецедентними з точки зору підготовки, методу і концепції множинних атак.

«Знаючи, що існують державні суб'єкти, які мають можливість робити це у великих масштабах... це щось нове, і це може вимагати консультацій між державами про те, як забезпечити більшу підзвітність або як забезпечити безпеку цивільного населення у цьому середовищі. Яким би не було джерело, звідки ці речі приходять, ми повинні приділяти більше уваги», – сказав Оутзен, попередивши, що терористичні угруповання можуть спробувати повторити цю операцію.

Оутзен сказав, що це цілком можливо: «Більшості угруповань було б важко повторити таку атаку в0таких масштабах, але тепер вона має бути додана до переліку міркувань щодо чутливих об'єктів, включаючи аеропорти, політичні штаб-квартири і цілі з національного керівництва. Так, це новий ризик, про який ми всі повинні турбуватися у 21 столітті».

На думку експерта, Захід повинен звернути особливу увагу на те, що зміни у пристроях з’явилися під час процесу постачання і зазначив, що серйозні компанії, які займаються інтернет-торгівлею, мають переглянути свої заходи безпеки у відповідь на цю подію.

Асоційована наукова співробітниця програми Близького Сходу і Північної Африки в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House Ліна Хатіб підкреслює: «Поки немає угоди про припинення вогню, яка б поклала край конфлікту у Газі, можливість того, що і Ізраїль, і «Хезболла» з часом розширять масштаби своїх бойових дій, залишається».

Експертка зазначає, що «Хезболла» має імідж угруповання, що забезпечує безпеку в ліванській державі. І атаки з використанням пейджерів і рацій зруйнували цей образ, пише The Guardian.

«Після того, як «Хезболла» виявила, що Ізраїль може відстежувати її пересування за допомогою мобільних телефонів, вона наказала своїм бойовикам перейти на пейджери, вважаючи, що менш складна технологія означає безпечніший зв'язок. Однак атака на пейджери засвідчила, що рівень вразливості «Хезболли» набагато вищий, ніж очікувало керівництво «Хезболли». Це практично паралізувало її військовий арсенал: зрештою, будь-який військовий план вимагатиме використання засобів зв'язку, а вони, як виявилося, скомпрометовані», – каже Хатіб.

Професор права та міжнародних досліджень миру в Університеті Нотр-Дам в Індіані Мері Еллен О'Коннелл наголошує: такі міні-вибухові пристрої заборонені міжнародним правом.

«Заміновані об'єкти, які використовуються цивільними особами, суворо заборонено», – сказала вона.

Керівник Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав до незалежного розслідування масових вибухів: «Страх і терор, що виникли, є глибокими».

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герцль Халеві заявив, що після екстреної наради затверджено план оборони та наступу на «північному напрямку», де розташований Ліван, повідомляє Haaretz.

«У нас ще є багато можливостей, які ми ще не активували», – підкреслив очільник Генштабу Ізраїлю. За його словами, метою наступу є забезпечити безпеку ізраїльтян на кордоні з Ліваном. Водночас офіційні особи Ізраїлю ані словом не коментують дві хвилі вибухів електронних пристроїв у Лівані.

Наталія Сокирчук, «Главком»