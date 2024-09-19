США бояться, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані – WSJ

Раніше начальник Генерального штабу ЦАХАЛу затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку

Міністр оборони США вважає, що Ізраїль може незабаром розпочати наступ після місяців ракетних і повітряних атак з боку «Хезболли»

Вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ще до цих вибухів, міністр оборони США Ллойд Остін висловив іншим високопосадовцям Пентагону свої побоювання, що Ізраїль може незабаром розпочати наступ після місяців ракетних і повітряних атак з боку «Хезболли», підтримуваного Іраном угруповання бойовиків, яке контролює більшу частину південного Лівану.

«Я дуже стурбований тим, що ситуація виходить з-під контролю», – заявив високопоставлений представник оборонного відомства США.

За словами людини, знайомої з цим питанням, ізраїльські військові в останні дні перекинули дивізію спецпризначенців і десантників на північ з південної частини країни, після того, як вона кілька місяців діяла в Газі. Дивізія складається з тисяч солдатів.

Натомість речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі вважає, що все ще існує спосіб закінчити кризу дипломатичним шляхом, а не війною.

Нагадаємо, міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

Як відомом, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.