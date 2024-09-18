Стало відомо, як Ізраїль міг замінувати пейджери в Лівані

Reuters: Ізраїльська спецслужба могла закласти вибухівку у п'ять тисяч пейджерів ще в Тайвані

Ізраїльська розвідка МОССАД могла закласти вибухівку в п'ять тисяч пейджерів, замовлених шиїтським рухом «Хезболла», ще за їхнього виробництва на Тайвані. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки Лівану.

Зазначається, що пристрої були замовлені у компанії Gold Apollo, яка базується на Тайвані задовго до вибухів.

Сама партія була завезена до Лівану ще навесні. На думку співрозмовників агентства, ізраїльська розвідка могла помістити до пейджерів плату, що містить до трьох грамів вибухової речовини.

Це дуже важко виявити будь-якими способами, навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера, вважає джерело.

Нагадаємо, понад 1000 людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.

🇮🇱Ізраїль провів кібератаку на членів «Хезболли», змусивши їхні пристрої зв'язку (ймовірно, пейджери) дистанційно (!) вибухнути



Вже 1200 поранених у Лівані станом на зараз, повідомлив 12 канал ізраїльського ТБ.

За іформацією Al Jazeera, посол Ірану в Бейруті також був порнений. pic.twitter.com/RzkFqldALV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

Цікаво, що ці девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Зазначається, що напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти «Хезболли».