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Стало відомо, як Ізраїль міг замінувати пейджери в Лівані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, як Ізраїль міг замінувати пейджери в Лівані
У Лівані зростає кількість постраждалих від масових вибухів пейджерів
фото із відкритих джерел

Reuters: Ізраїльська спецслужба могла закласти вибухівку у п'ять тисяч пейджерів ще в Тайвані

Ізраїльська розвідка МОССАД могла закласти вибухівку в п'ять тисяч пейджерів, замовлених шиїтським рухом «Хезболла», ще за їхнього виробництва на Тайвані. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки Лівану.

Зазначається, що пристрої були замовлені у компанії Gold Apollo, яка базується на Тайвані задовго до вибухів.

Сама партія була завезена до Лівану ще навесні. На думку співрозмовників агентства, ізраїльська розвідка могла помістити до пейджерів плату, що містить до трьох грамів вибухової речовини.

Це дуже важко виявити будь-якими способами, навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера, вважає джерело.  

Нагадаємо, понад 1000 людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку. 

Цікаво, що ці девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Зазначається, що напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти «Хезболли».

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Теги: розвідка Ізраїль напад

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