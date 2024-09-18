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Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані
У середу головний офіс Gold Apollo в Тайбеї відвідали представники поліції та міністерства економіки Тайваню, які перевіряли робочу документацію компанії та її зв’язки з покупцямм
фото: АР

Засновник і президент Gold Apollo Су Чінкван: «Продукт не був нашим. Справа лише в тому, що на ньому був наш бренд»

Тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню. Про це заявив засновник і президент Gold Apollo Су Чінкван, повідомляє тайванське інформагентство CNA.

«Продукт не був нашим. Справа лише в тому, що на ньому був наш бренд», – сказав Су.

Він розповів, що пейджери моделі AR-924, що вибухнули в Лівані, виробляла і продавала фірма BAC Consulting, зареєстрована в столиці Угорщини Будапешті.

Три роки тому ця компанія стала агентом Gold Apollo з розповсюдження її продукції на певних територіях, а через рік почала виробляти власні моделі пейджерів, продовжуючи використовувати бренд Gold Apollo.

«Gold Apollo дозволила BAC використовувати торгову марку нашого бренду для продажу продукції в певних регіонах, але розробкою та виробництвом продукції повністю керує BAC. Gold Apollo не брала участі в розробці чи виробництві цього продукту», – заявив тайванський бізнесмен.

Він додав, що звернеться із судовим позовом проти BAC, оскільки займається бізнесом протягом багатьох років і не хоче, щоб бренд його компанії був заплямований.

У середу головний офіс Gold Apollo в Тайбеї відвідали представники поліції та міністерства економіки Тайваню, які перевіряли робочу документацію компанії та її зв’язки з покупцями.

Після перевірки в тайванському мінекономіки повідомили, що Gold Apollo протягом останніх років не експортувала свою продукцію безпосередньо до Лівану, а її покупці знаходяться в основному в Європі та Північній Америці, куди компанія з 2022 року по серпень 2024-го експортувала близько 260 тисяч комплектів пейджерів.

У міністерстві підкреслили, що виготовлені на Тайвані пейджери здатні лише приймати сигнали й використовують батарейки типу АА, які навряд чи можуть спричинити смертельні вибухи.

Нагадаємо, понад 1000 людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку. 

Цікаво, що ці девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Зазначається, що напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти «Хезболли».

Ізраїльська розвідка МОССАД могла закласти вибухівку в п'ять тисяч пейджерів, замовлених шиїтським рухом «Хезболла», ще за їхнього виробництва на Тайвані. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки Лівану.

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Теги: вибух президент Ліван бізнесмен

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