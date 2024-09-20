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Японський виробник розслідує вибухи рацій із його логотипом у Лівані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японський виробник розслідує вибухи рацій із його логотипом у Лівані
Рації ICOM вибухали у Лівані
фото із відкритих джерел

Компанія ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані

Японська компанія-виробник радіообладнання ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані рацій із її логотипом.

«Раніше у світових ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Лівані вибухнули радіопристрої з логотипом ICOM. Наразі ми розслідуємо факти, пов'язані з цією справою», – йдеться у заяві компанії на її сайті. Виробник також пообіцяв надавати «оновлену інформацію у міру надходження».

Американські та близькосхідні ЗМІ опублікували фото рацій ICOM, що опинилися в їхньому розпорядженні.

Як заявили журналістам в ICOM, виробництво моделі IC-V82, яка, мабуть, представлена ​​на цих зображеннях, було припинено у 2014 році.

Телеканал CNN зазначає з посиланням на міністерство зв'язку Лівану, що рації, що вибухнули, були зняті з виробництва моделями ICOM.

«Рації IC-V82 не були поставлені офіційним агентом, не були офіційно ліцензовані та не були перевірені службами безпеки», – наголосили в міністерстві. У свою чергу представник японського виробника в США заявив Associated Press, що пристрої, що вибухнули в Лівані, не були оригінальними.

«Я можу гарантувати вам, що це були не наші продукти», – заявив керівник продажу підрозділу аматорського радіозв'язку ICOM America Рей Новак.

Раніше тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню. 

Нагадаємо, у вівторок у різних частинах Лівану одночасно вибухнули пейджери членів руху Хезболла. У середу вибухи пролунали у передмісті Бейрута та у південних районах Лівану. У Хезболлі повідомили, що вибухнули рації, які члени руху використовують для комунікації. Рух поклав відповідальність за вибухи на Ізраїль та обіцяв помститися за численних загиблих.

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Теги: Ізраїль продукти Ліван теракт

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