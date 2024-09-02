Поліція перевірила приміщення Львівської політехніки, де працювала Фаріон

19 липня близько 19:30 вечора у Львові на вулиці Масарика невідомий зробив постріл в Ірину Фаріон із вогнепальної зброї

Обшуки в університеті не проводилися, лише огляд аудиторій, де професорка Фаріон проводила заняття для студентів

Слідчі поліції оглянули приміщення національного університету «Львівська політехніка», де проводила навчання Ірина Фаріон. Про це «Українським новинам» розповів ректор університету Юрій Бобало.

За його словами, обшуки в університеті не проводилися, лише огляд аудиторій, де професорка Фаріон проводила заняття для студентів.

«Поліція була, але обшуки не проводилися. Дивилися, де проводилися заняття», – сказав ректор.

Він додав, що поліція приходила у ВНЗ ще на початку розслідування справи про вбивство Фаріон.

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 вечора у Львові на вулиці Масарика невідомий зробив постріл в Ірину Фаріон із вогнепальної зброї. Унаслідок стрілянини Фаріон отримала важке поранення голови. Її госпіталізували до Лікарні святого Пантелеймона, де вона деякий час перебувала в реанімації. Попри зусилля лікарів, Ірина Фаріон померла через три години після замаху.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Наразі в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Станом на зараз петиція вже набрала 21,2 тис. із 25 тис. необхідних для її розгляду.

Як повідомлялося, у Львові 27 серпня відбулося офіційне відкриття меморіальної таблиці, присвяченої Ірині Фаріон.

До слова, громадська діячка та письменниця Лариса Ніцой закликала вчителів присвятити перший урок у новому навчальному році професорці й мовознавиці Ірині Фаріон, яка загинула влітку цього року.