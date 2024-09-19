Ізраїль завдає масованих ударів на півдні Лівану (відео)

Як зазначає ЦАХАЛ, військові працюють над створенням безпеки на півночі

Ліванські ЗМІ повідомляють про масовані ізраїльські авіаудари поблизу Дейр-Канун-ан-Нахр в районі Тир

Армія оборони Ізраїлю здійснює хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити терористичне угрупування можливостей. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Терористична організація «Хезболла» перетворила південний Ліван на зону бойових дій, і протягом десятиліть озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі і використовувала їх як живий щит», – йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Як зазначають військові, ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить жителям повернутися до своїх домівок, а також досягти всіх інших військових цілей.

Ліванські ЗМІ повідомляють про масовані ізраїльські авіаудари поблизу Дейр-Канун-ан-Нахр в районі Тир.

Нагадаємо, міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

Як відомом, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.

Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».