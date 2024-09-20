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Ізраїль 15 років готував таємну операцію з підриву пейджерів у Лівані

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль 15 років готував таємну операцію з підриву пейджерів у Лівані
фото з відкритих джерел

Операцію готували  через підставні компанії

 Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. Про це  повідомив телеканал ABC із посиланням на джерела.

Однією з таких компаній була BAC Consulting, зареєстрована в Будапешті. Вона нібито виробляла пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo, але насправді пристрої не виготовлялися в Угорщині.

За інформацією The New York Times, у пейджери закладали вибухівку та дистанційний перемикач.  Джерела ABC також повідомили, що Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції занадто небезпечними для мирних громадян і тому відмовляється від такої тактики своєї діяльності.

Нагадаємо, ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео).

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Теги: Ліван Ізраїль вибухівка

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