Ізраїль 15 років готував таємну операцію з підриву пейджерів у Лівані

Операцію готували через підставні компанії

Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерела.

Однією з таких компаній була BAC Consulting, зареєстрована в Будапешті. Вона нібито виробляла пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo, але насправді пристрої не виготовлялися в Угорщині.

За інформацією The New York Times, у пейджери закладали вибухівку та дистанційний перемикач. Джерела ABC також повідомили, що Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції занадто небезпечними для мирних громадян і тому відмовляється від такої тактики своєї діяльності.

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