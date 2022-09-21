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Узбекистан і Казахстан забороняють своїм громадян воювати за Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Узбекистан і Казахстан забороняють своїм громадян воювати за Росію
фото з відкритих джерел

Ніхто не хоче йти воювати за Путіна

Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині, пише gazeta.ua.

У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

Як раніше повідомлялося, посольство Киргизстану в Росії застерегло своїх співгромадян від участі у війні проти України і нагадало про кримінальну відповідальність за участь у бойових діях.

Своє звернення в посольстві опублікували у зв'язку зі спрощенням у РФ отримання іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у Збройних силах РФ, російського громадянства.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

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Теги: диктатор Казахстан мобілізація посольство путін Узбекистан

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