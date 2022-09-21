Узбекистан і Казахстан забороняють своїм громадян воювати за Росію
Ніхто не хоче йти воювати за Путіна
Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині, пише gazeta.ua.
У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.
Як раніше повідомлялося, посольство Киргизстану в Росії застерегло своїх співгромадян від участі у війні проти України і нагадало про кримінальну відповідальність за участь у бойових діях.
Своє звернення в посольстві опублікували у зв'язку зі спрощенням у РФ отримання іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у Збройних силах РФ, російського громадянства.
Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.
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