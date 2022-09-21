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Указ Путіна про мобілізацію має секретний пункт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Указ Путіна про мобілізацію має секретний пункт
Ймовірно, у Росії можуть мобілізувати не 300 тис. людей, а більше
фото ілюстративне

Пєсков: «Зміст сьомого пункту указу про часткову мобілізацію не може бути розкрито»

Пункт 7 указу російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію прихований під грифом «для службового користування». Ймовірно, у Росії можуть мобілізувати не 300 тис. людей, а більше. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що неопублікований сьомий пункт указу пов'язаний з кількістю мобілізованих, передають росЗМІ.

«Зміст сьомого пункту указу про часткову мобілізацію не може бути розкрито», – заявив Пєсков.

Прессекретар наголосив, що зміст сьомого пункту є секретним і призначений виключно для службового користування. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня. Повний текст указу можна прочитати тут.

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

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Теги: росія війна путін мобілізація Україна

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