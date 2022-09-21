«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації

Багатьох чоловіків у Росії у ці хвилини тривожить запитання «як відкосити від армії?»

На тлі оголошення часткової мобілізації росіяни почали активно цікавитися цим питанням, зокрема і нестандартними способами уникнення призову до війська. Про це свідчить статистика пошукової системи Google.

Протягом останньої доби різко побільшало користувачів, які звертаються до пошуковика із запитами «як зламати руку» та «як зламати ногу». Очевидно, росіяни розглядають такий відчайдушний крок як варіант уникнення призову до війська. Сплеск інтересу для такого способу завдавання собі шкоди спостерігається і у Москві, жителі якої раніше майже не були залучені у війні проти України.

Як свідчать дані Google Trends, пошукові запити, пов'язані з мобілізацією, отримали 100 балів у багатьох регіонах РФ, що означає найвищий рівень їхньої популярності.

Також зросла кількість запитів щодо закону про мобілізацію у РФ, повісток із військкомату, а також причин для відтермінування призову до війська у рамках мобілізації. Також зросла статистика за запитом «як відкосити від армії».

Додамо, що увечері 20 вересня, росіяни в очікуванні промови свого президента Володимира Путіна активно гуглили «як виїхати з Росії» та «відстрочка від армії».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».