Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації

Надія Клочко
glavcom.ua
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації
Путін оголосив про часткову мобілізацію у РФ 21 вересня
фото з відкритих джерел

Багатьох чоловіків у Росії у ці хвилини тривожить запитання «як відкосити від армії?»

На тлі оголошення часткової мобілізації росіяни почали активно цікавитися цим питанням, зокрема і нестандартними способами уникнення призову до війська. Про це свідчить статистика пошукової системи Google.

Протягом останньої доби різко побільшало користувачів, які звертаються до пошуковика із запитами «як зламати руку» та «як зламати ногу». Очевидно, росіяни розглядають такий відчайдушний крок як варіант уникнення призову до війська. Сплеск інтересу для такого способу завдавання собі шкоди спостерігається і у Москві, жителі якої раніше майже не були залучені у війні проти України.  

Як свідчать дані Google Trends, пошукові запити, пов'язані з мобілізацією, отримали 100 балів у багатьох регіонах РФ, що означає найвищий рівень їхньої популярності.

«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 1
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 2

Також зросла кількість запитів щодо закону про мобілізацію у РФ, повісток із військкомату, а також причин для відтермінування призову до війська у рамках мобілізації. Також зросла статистика за запитом «як відкосити від армії».

«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 3
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 4
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 5
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 6
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації фото 7

Додамо, що увечері 20 вересня, росіяни в очікуванні промови свого президента Володимира Путіна активно гуглили «як виїхати з Росії» та «відстрочка від армії». 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

Читайте також: Про що говорив Путін у зверненні до росіян: головні тези
Теги: росія мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Призову на військову службу підлягатимуть росіяни, які зараз перебувають у запасі
Чому Путін оголосив мобілізацію саме 21 вересня: шокуюча деталь
Сьогодні, 10:09
Указ Путіна про мобілізацію: повний текст
Указ Путіна про мобілізацію: повний текст
Сьогодні, 09:32
Російський диктатор Путін оголосив про часткову мобілізацію 21 вересня
Арестович пояснив, навіщо Путіну 300 тис. резервістів
Сьогодні, 10:23

Соціум

«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації
«Як зламати ногу». Росіяни шукають способи «відкосити» від мобілізації
Після оголошення мобілізації росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Тбілісі
Після оголошення мобілізації росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Тбілісі
Росіяни зібралися на протести через мобілізацію
Росіяни зібралися на протести через мобілізацію
Деяким росіянам тепер заборонено виїжджати з країни: перелік
Деяким росіянам тепер заборонено виїжджати з країни: перелік
Чому Путін оголосив мобілізацію саме 21 вересня: шокуюча деталь
Чому Путін оголосив мобілізацію саме 21 вересня: шокуюча деталь
На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію
На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
104K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
53K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
51K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
36K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
36K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту