Головна Публікації
search button user button menu button

Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!

Тема тижня
Маргарита Огнева
glavcom.ua
Маргарита Огнева
google social img telegram social img facebook social img
Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!

Китаєць Чжоу Чжицян пояснює: не має ненависті до України. Просто спокусився на російські гроші

8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив: ЗСУ взяли у полон громадян Китаю, які воювали на боці Російської Федерації. Полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну: перший буцімто спочатку приїхав до Росії як турист, а пізніше вирішив підписати контракт, щоб отримати 2 млн рублів. Другий стверджує, що його завербував громадянин РФ на території КНР.

Тим часом українські спецслужби вже ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії.

Паспорти двох громадян Китаю, які потрапили у полон силами ЗСУ
Паспорти двох громадян Китаю, які потрапили у полон силами ЗСУ
фото: Служба безпеки України

Пекін гостро відреагував на цю інформацію: речник китайського МЗС Лінь Цзянь закликав «не вдаватись до безвідповідальних висловлювань» та «бути тверезими і розсудливими». Але самі росіяни навіть навіть не намагаються приховати, що громадяни Китаю воюють на їхньому боці. Про це відкрито говорять і так звані воєнкори, і пропагандистські ЗМІ. Більше про це – у матеріалі «Главкома».

Мотивація китайців

Українські військові та мілітарі-спільноти відреагували на інформацію про полонених китайців несподівано. Підсумовувати їхню реакцію можна дуже коротко: це – не новина. До прикладу, боєць 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов, автор Telegram-каналу «Говорять Снайпер», розповів, що громадяни КНР приїхали на війну Росії проти України з метою навчання. Представники мілітарі-спільноти «Розвідка Ноєм» написали, що китайці прибули з метою обміну досвідом та навчання нових технік бою.

Українські військові – про полонених китайців
Українські військові – про полонених китайців
скріншот: Telegram-канали «Розвідка Ноєм», «Говорять Снайпер»

І дійсно, бойові китайці в Україні це ніяка не новина у першу чергу для самих китайців. Наприклад, ще у грудні 2023 року Telegram-канал China army опублікував інформацію про смерть 38-річного Чжао Жуй з міста Чунцин на Запорізькому напрямку. «Главком» знайшов першоджерело цієї інформації – і це китайський інформаційний ресурс.

Публікація про смерть громадянина КНР Чжао Жуя на китайському новинному сайті
Публікація про смерть громадянина КНР Чжао Жуя на китайському новинному сайті
скріншот: singtao.ca

У публікації йдеться, що Чжао Жуй пішов воювати ще у 2013 році, але не в Україну: він примкнув до місцевих озброєних угрупувань у М'янмі. А на російсько-українську війну він відправився, щоб зустрітися у бою із… японцями, якщо ті б підтримали Україну. Тому що «в Китаї існує культура спогадів про японську інтервенцію до Китаю», шанувальником якої був Чжао Жуй, чий дід воював проти японців.

У складі 58-ї армії (ймовірно, мова йде про 58-му гвардійську загальновійськову армію ордена Суворова, – «Главком») Чжао Жуй перебував з вересня 2022 року. Безпосередньо у військових діях почав брати участь 11 листопада 2023 року. Чжао Жуй вів блог у китайському аналогу TikTok – Douyin. У відео розповідав, наприклад, про те, як сумує за стравами рідного Чунцина. Жуй навіть записав відео зі зверненням, мовляв, не треба приїжджати до Росії, тому що в Росії немає справжньої китайської їжі.

Також в одному з відео він почав закликати співгромадян не їхати на російсько-українську війну: «Знайдіть роботу в Китаї – зароблятимете стільки ж». Цей заклик, очевидно, є ще одним підтвердженням того, що Росія вела активну вербовку китайців, і Жуй, який зголосився на цю пропозицію, був розчарований.

У своїх роликах китаєць розповідав про низький моральний дух бійців в складі іноземного взводу 58-ї армії, в якому служив, великі втрати та суворі умови. Загинув Чжао Жуй під час атаки безпілотників.

Інший громадянин Китаю, який служив разом з загиблим Чжао Жуєм, зміг пережити цю атаку дронів та розповів більше подробиць китайському журналістові. За словами 32-річного Чжоу Чжицяна, вони познайомилися з Жуєм у М’янмі. Коли той дізнався, що Росія набирає добровольців, Жуй почав готуватися до відправки в зону бойових дій: першим ділом, наприклад, сів на дієту. Чжао Жуй запропонував Чжицяну піти воювати разом із ним, але той спочатку не схотів, бо має сім’ю – дружину та доньку. Його дружина теж не хотіла, щоб він ризикував життям в Україні, але не могла встояти перед перспективою отримувати від чоловіка значні гроші, обіцяна місячна зарплата становила близько 20 тис. Юанів (понад 100 тис. грн). Чжоу Чжицян зізнався: не має ненависті ані до США, ані до Росії, а тим паче до України. Просто хоче заробити грошей для утримання сім’ї.

Чжоу Чжицян був поранений скидом з безпілотника. Протягом 5-6 годин він діставався до російських позицій, періодично вдаючи з себе мертвого.

Чжоу Чжицян (обведено червоним кружечком) вижив під час безпілотної ракетної атаки на Запорізькому напрямку
Чжоу Чжицян (обведено червоним кружечком) вижив під час безпілотної ракетної атаки на Запорізькому напрямку
фото з відкритих джерел

Російські воєнкори – про братів-китайців

У березні 2024 року російський воєнний кореспондент Павло Кукушкін, який висвітлює терористичні дії незаконного збройного формування інтернаціональної бригади «П'ятнашка», опублікував ролик з громадянином Китаю. Неназваний військовий з КНР спілкується з командиром бригади Ахрою Авидзбою за допомогою Google-перекладача.

Громадянин КНР спілкується з командиром бригади «П'ятнашка» Ахрою Авидзбою
Громадянин КНР спілкується з командиром бригади «П'ятнашка» Ахрою Авидзбою
скріншот: Telegram-канал «ТЫ ТАМ БЫЛ? (Павел Кукушкин)»

Російський воєнний пропагандист Єгор Гузенко, відомий як «Тринадцятий», 29 березня в своєму Telegram каналі текож опублікував ролик з подякою за гуманітарну допомогу від «китайського брата», який, мовляв, сказав на камеру фразу «Хохлам смерть».

Російський воєнкор публікує відео з чоловіком, який говорить китайською мовою
Російський воєнкор публікує відео з чоловіком, який говорить китайською мовою
скріншот: Telegram-канал «Тринадцатый»

Також російські джерела, посилаючись на китайську версію TikTok, опублікували відео, нібито зроблене китайськими добровольцями під час бою в районі Торецька на Донеччині. Цікавою є реакція коментаторів під цим дописом. Тих, хто з недовірою ставиться до інформації про китайців, які воюють на боці РФ, інші коментатори намагаються переконати в тому, що участь громадян КНР у російсько-українській війні – це норма.

Росіяни запевняють, що китайські добровольці самі постять відео з зони бойових дій на Донеччині
Росіяни запевняють, що китайські добровольці самі постять відео з зони бойових дій на Донеччині
скріншот: Telegram-канал Military Theme Z

Російські ЗМІ також розповідають історії про добровольців з Китайської Народної Республіки, що беруть участь у війні проти України. Так, наприклад, портал «Утренний Юг» опублікував історію про «ідейного штурмовика Містера Лю», який «бореться проти «західної нечисті».

Російське ЗМІ розповіло про китайського штурмовика в Україні
Російське ЗМІ розповіло про китайського штурмовика в Україні
скріншот: utyug.info

Та одна з найпопулярніших історій в російських засобах масової інформації – це розповідь про Гоу Цзянмина, якого в Росії називають Віктором. Цей чоловік родом з китайської провінції Хейлунцзян. Гоу-Віктор переїхав до РФ ще у 2015 році; жив у Бурятії та вів там ресторанний бізнес. З початком так званої путінської «СВО», китаєць став активно допомагати російським військовим, організовуючи волонтерську допомогу. А у 2024 році, не попередивши родину, доєднався до лав 5-ї окремої гвардійської танкової Тацінської бригади. Завдяки тому, що історія Гоу Цзянмина «завірусилася» в інтернеті, він врешті у березні 2025 року зміг отримати російське громадянство – цьому посприяло бурятське Управління з питань міграції МВС.

Уже колишній громадянин Китаю отримав російський паспорт за участь в «СВО»
Уже колишній громадянин Китаю отримав російський паспорт за участь в «СВО»
скріншот: YouTube «ТелеРадиоКомпания Тивиком»

Двоє – вже у полоні. Реакція Росії

Попри всі ці факти, у російських Telegram-каналах, після публікації даних про двох китайських військових, яких взяли у полон ЗСУ, одразу почалася кампанія з «відбілювання» Китаю. Наприклад, канал «Узел связи» заявив, що інформація від президента України – це фейк. Одним із «доказів» фейковості, який приводять автори каналу, є «відсутність документів».

Російські пропагандисти намагаються запевнити: новина про полонених китайців – вигадка
Російські пропагандисти намагаються запевнити: новина про полонених китайців – вигадка
скріншот: «Узел связи»

Зауважимо, що Служба безпеки України опублікувала фотознімки, на яких, у тому числі, є й фото документів полонених громадян КНР. Окрім того, «Главком» знайшов допис 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, в якому опублікуване фото паспорта, який належить громадянину КНР.

Бійці 25 ОПДБр ДШВ опублікували знімок паспорта громадянина Китайської Республіки
Бійці 25 ОПДБр ДШВ опублікували знімок паспорта громадянина Китайської Республіки
фото: Telegram-канал «25 ОПДБр ДШВ»

Ймовірно, власник паспорта також потрапив у полон або був вбитий українськими військовими.

Російська пропаганда прямим текстом підтвердила інформацію про присутніть китайців на фронті
Російська пропаганда прямим текстом підтвердила інформацію про присутніть китайців на фронті
скріншот: Telegram-канал «Выпускайте КракенаZ!»

Інший пропагандистський ресурс – «Выпускайте КракенаZ!», публікуючи допис про «методичку Банкової», по суті, підтвердив інформацію, яку оприлюднив Володимир Зеленський: громадяни Китаю вже давно воюють за Росію на території України.

Маргарита Огнева, «Главком»

Читайте також:

Теги: війна Китай Україна росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони не вперше атакують Туапсинський НПЗ
У Туапсе досі горить нафтопереробний завод: чим він важливий для РФ (відео)
14 березня, 08:54
Роман Максимюк восени 2022 року пішов захищати Батьківщину
На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України – ЗМІ
15 березня, 08:47
Після втрати контролю над акваторією Чорного моря окупанти вирішили заховати корабель
Росіяни ховають свої кораблі у бухті Севастополя від українських ударів
15 березня, 10:44
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
Венеціанська комісія надала детальний аналіз міжнародних стандартів
Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні
19 березня, 12:24
Зустріч делегацій проходить у закритому режимі на території готелю Ritz-Carlton
У Саудівській Аравії розпочались переговори США та Росії
24 березня, 09:59
Інцидент стався на змаганнях «Швидка лижня» в Удмуртії
У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові
26 березня, 13:37
Дмитрієв у Вашингтоні зустрівся з представниками США
Спецпосланець Путіна заявив, що Росія і США впевнено «крокують вперед»
3 квiтня, 23:59
Президент США: «Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей»
«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
7 квiтня, 09:17

Публікації

Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!
Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!
Сьогодні, 08:30
Брінк була проукраїнськи налаштована. Але не зважати на позицію президента своєї країни вона не могла
Між Зеленським і Трампом: хто «з’їв» посолку Бріджит Брінк?
11 квiтня, 17:37
Чорний дим, який валив з нафтопереробного заводу, було помітно з різних районів Комсомольська-на-Амурі
Непересічний інцидент. Чому загорівся головний російський НПЗ на Далекому Сході
10 квiтня, 21:00
В Україні всі депутати Держдуми РФ, які проголосували за підтримку «Л/ДНР», отримують заочно 15 років тюрми
15 років – спікеру Держдуми. Які вироки отримують російські політики та хто їх захищає в Україні
9 квiтня, 17:15
Протиріччями між ПЦУ та УПЦ МП вправно користується Румунська православна церква, яка претендує на частину українських парафій
Ласкаво просимо до Румунії. Чи станеться церковна окупація Буковини?
8 квiтня, 20:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
78K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
31K
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
21K
Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії
21K
В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua