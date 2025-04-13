Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!

Китаєць Чжоу Чжицян пояснює: не має ненависті до України. Просто спокусився на російські гроші
8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив: ЗСУ взяли у полон громадян Китаю, які воювали на боці Російської Федерації. Полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну: перший буцімто спочатку приїхав до Росії як турист, а пізніше вирішив підписати контракт, щоб отримати 2 млн рублів. Другий стверджує, що його завербував громадянин РФ на території КНР.
Тим часом українські спецслужби вже ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії.
Пекін гостро відреагував на цю інформацію: речник китайського МЗС Лінь Цзянь закликав «не вдаватись до безвідповідальних висловлювань» та «бути тверезими і розсудливими». Але самі росіяни навіть навіть не намагаються приховати, що громадяни Китаю воюють на їхньому боці. Про це відкрито говорять і так звані воєнкори, і пропагандистські ЗМІ. Більше про це – у матеріалі «Главкома».
Мотивація китайців
Українські військові та мілітарі-спільноти відреагували на інформацію про полонених китайців несподівано. Підсумовувати їхню реакцію можна дуже коротко: це – не новина. До прикладу, боєць 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов, автор Telegram-каналу «Говорять Снайпер», розповів, що громадяни КНР приїхали на війну Росії проти України з метою навчання. Представники мілітарі-спільноти «Розвідка Ноєм» написали, що китайці прибули з метою обміну досвідом та навчання нових технік бою.
І дійсно, бойові китайці в Україні це ніяка не новина у першу чергу для самих китайців. Наприклад, ще у грудні 2023 року Telegram-канал China army опублікував інформацію про смерть 38-річного Чжао Жуй з міста Чунцин на Запорізькому напрямку. «Главком» знайшов першоджерело цієї інформації – і це китайський інформаційний ресурс.
У публікації йдеться, що Чжао Жуй пішов воювати ще у 2013 році, але не в Україну: він примкнув до місцевих озброєних угрупувань у М'янмі. А на російсько-українську війну він відправився, щоб зустрітися у бою із… японцями, якщо ті б підтримали Україну. Тому що «в Китаї існує культура спогадів про японську інтервенцію до Китаю», шанувальником якої був Чжао Жуй, чий дід воював проти японців.
У складі 58-ї армії (ймовірно, мова йде про 58-му гвардійську загальновійськову армію ордена Суворова, – «Главком») Чжао Жуй перебував з вересня 2022 року. Безпосередньо у військових діях почав брати участь 11 листопада 2023 року. Чжао Жуй вів блог у китайському аналогу TikTok – Douyin. У відео розповідав, наприклад, про те, як сумує за стравами рідного Чунцина. Жуй навіть записав відео зі зверненням, мовляв, не треба приїжджати до Росії, тому що в Росії немає справжньої китайської їжі.
Також в одному з відео він почав закликати співгромадян не їхати на російсько-українську війну: «Знайдіть роботу в Китаї – зароблятимете стільки ж». Цей заклик, очевидно, є ще одним підтвердженням того, що Росія вела активну вербовку китайців, і Жуй, який зголосився на цю пропозицію, був розчарований.
У своїх роликах китаєць розповідав про низький моральний дух бійців в складі іноземного взводу 58-ї армії, в якому служив, великі втрати та суворі умови. Загинув Чжао Жуй під час атаки безпілотників.
Інший громадянин Китаю, який служив разом з загиблим Чжао Жуєм, зміг пережити цю атаку дронів та розповів більше подробиць китайському журналістові. За словами 32-річного Чжоу Чжицяна, вони познайомилися з Жуєм у М’янмі. Коли той дізнався, що Росія набирає добровольців, Жуй почав готуватися до відправки в зону бойових дій: першим ділом, наприклад, сів на дієту. Чжао Жуй запропонував Чжицяну піти воювати разом із ним, але той спочатку не схотів, бо має сім’ю – дружину та доньку. Його дружина теж не хотіла, щоб він ризикував життям в Україні, але не могла встояти перед перспективою отримувати від чоловіка значні гроші, обіцяна місячна зарплата становила близько 20 тис. Юанів (понад 100 тис. грн). Чжоу Чжицян зізнався: не має ненависті ані до США, ані до Росії, а тим паче до України. Просто хоче заробити грошей для утримання сім’ї.
Чжоу Чжицян був поранений скидом з безпілотника. Протягом 5-6 годин він діставався до російських позицій, періодично вдаючи з себе мертвого.
Російські воєнкори – про братів-китайців
У березні 2024 року російський воєнний кореспондент Павло Кукушкін, який висвітлює терористичні дії незаконного збройного формування інтернаціональної бригади «П'ятнашка», опублікував ролик з громадянином Китаю. Неназваний військовий з КНР спілкується з командиром бригади Ахрою Авидзбою за допомогою Google-перекладача.
Російський воєнний пропагандист Єгор Гузенко, відомий як «Тринадцятий», 29 березня в своєму Telegram каналі текож опублікував ролик з подякою за гуманітарну допомогу від «китайського брата», який, мовляв, сказав на камеру фразу «Хохлам смерть».
Також російські джерела, посилаючись на китайську версію TikTok, опублікували відео, нібито зроблене китайськими добровольцями під час бою в районі Торецька на Донеччині. Цікавою є реакція коментаторів під цим дописом. Тих, хто з недовірою ставиться до інформації про китайців, які воюють на боці РФ, інші коментатори намагаються переконати в тому, що участь громадян КНР у російсько-українській війні – це норма.
Російські ЗМІ також розповідають історії про добровольців з Китайської Народної Республіки, що беруть участь у війні проти України. Так, наприклад, портал «Утренний Юг» опублікував історію про «ідейного штурмовика Містера Лю», який «бореться проти «західної нечисті».
Та одна з найпопулярніших історій в російських засобах масової інформації – це розповідь про Гоу Цзянмина, якого в Росії називають Віктором. Цей чоловік родом з китайської провінції Хейлунцзян. Гоу-Віктор переїхав до РФ ще у 2015 році; жив у Бурятії та вів там ресторанний бізнес. З початком так званої путінської «СВО», китаєць став активно допомагати російським військовим, організовуючи волонтерську допомогу. А у 2024 році, не попередивши родину, доєднався до лав 5-ї окремої гвардійської танкової Тацінської бригади. Завдяки тому, що історія Гоу Цзянмина «завірусилася» в інтернеті, він врешті у березні 2025 року зміг отримати російське громадянство – цьому посприяло бурятське Управління з питань міграції МВС.
Двоє – вже у полоні. Реакція Росії
Попри всі ці факти, у російських Telegram-каналах, після публікації даних про двох китайських військових, яких взяли у полон ЗСУ, одразу почалася кампанія з «відбілювання» Китаю. Наприклад, канал «Узел связи» заявив, що інформація від президента України – це фейк. Одним із «доказів» фейковості, який приводять автори каналу, є «відсутність документів».
Зауважимо, що Служба безпеки України опублікувала фотознімки, на яких, у тому числі, є й фото документів полонених громадян КНР. Окрім того, «Главком» знайшов допис 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, в якому опублікуване фото паспорта, який належить громадянину КНР.
Ймовірно, власник паспорта також потрапив у полон або був вбитий українськими військовими.
Інший пропагандистський ресурс – «Выпускайте КракенаZ!», публікуючи допис про «методичку Банкової», по суті, підтвердив інформацію, яку оприлюднив Володимир Зеленський: громадяни Китаю вже давно воюють за Росію на території України.
Маргарита Огнева, «Главком»
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