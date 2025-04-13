Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!

Китаєць Чжоу Чжицян пояснює: не має ненависті до України. Просто спокусився на російські гроші

8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив: ЗСУ взяли у полон громадян Китаю, які воювали на боці Російської Федерації. Полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну: перший буцімто спочатку приїхав до Росії як турист, а пізніше вирішив підписати контракт, щоб отримати 2 млн рублів. Другий стверджує, що його завербував громадянин РФ на території КНР.

Тим часом українські спецслужби вже ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії.

Паспорти двох громадян Китаю, які потрапили у полон силами ЗСУ фото: Служба безпеки України

Пекін гостро відреагував на цю інформацію: речник китайського МЗС Лінь Цзянь закликав «не вдаватись до безвідповідальних висловлювань» та «бути тверезими і розсудливими». Але самі росіяни навіть навіть не намагаються приховати, що громадяни Китаю воюють на їхньому боці. Про це відкрито говорять і так звані воєнкори, і пропагандистські ЗМІ. Більше про це – у матеріалі «Главкома».

Мотивація китайців

Українські військові та мілітарі-спільноти відреагували на інформацію про полонених китайців несподівано. Підсумовувати їхню реакцію можна дуже коротко: це – не новина. До прикладу, боєць 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов, автор Telegram-каналу «Говорять Снайпер», розповів, що громадяни КНР приїхали на війну Росії проти України з метою навчання. Представники мілітарі-спільноти «Розвідка Ноєм» написали, що китайці прибули з метою обміну досвідом та навчання нових технік бою.

Українські військові – про полонених китайців скріншот: Telegram-канали «Розвідка Ноєм», «Говорять Снайпер»

І дійсно, бойові китайці в Україні це ніяка не новина у першу чергу для самих китайців. Наприклад, ще у грудні 2023 року Telegram-канал China army опублікував інформацію про смерть 38-річного Чжао Жуй з міста Чунцин на Запорізькому напрямку. «Главком» знайшов першоджерело цієї інформації – і це китайський інформаційний ресурс.

Публікація про смерть громадянина КНР Чжао Жуя на китайському новинному сайті скріншот: singtao.ca

У публікації йдеться, що Чжао Жуй пішов воювати ще у 2013 році, але не в Україну: він примкнув до місцевих озброєних угрупувань у М'янмі. А на російсько-українську війну він відправився, щоб зустрітися у бою із… японцями, якщо ті б підтримали Україну. Тому що «в Китаї існує культура спогадів про японську інтервенцію до Китаю», шанувальником якої був Чжао Жуй, чий дід воював проти японців.

У складі 58-ї армії (ймовірно, мова йде про 58-му гвардійську загальновійськову армію ордена Суворова, – «Главком») Чжао Жуй перебував з вересня 2022 року. Безпосередньо у військових діях почав брати участь 11 листопада 2023 року. Чжао Жуй вів блог у китайському аналогу TikTok – Douyin. У відео розповідав, наприклад, про те, як сумує за стравами рідного Чунцина. Жуй навіть записав відео зі зверненням, мовляв, не треба приїжджати до Росії, тому що в Росії немає справжньої китайської їжі.

Також в одному з відео він почав закликати співгромадян не їхати на російсько-українську війну: «Знайдіть роботу в Китаї – зароблятимете стільки ж». Цей заклик, очевидно, є ще одним підтвердженням того, що Росія вела активну вербовку китайців, і Жуй, який зголосився на цю пропозицію, був розчарований.

У своїх роликах китаєць розповідав про низький моральний дух бійців в складі іноземного взводу 58-ї армії, в якому служив, великі втрати та суворі умови. Загинув Чжао Жуй під час атаки безпілотників.

Інший громадянин Китаю, який служив разом з загиблим Чжао Жуєм, зміг пережити цю атаку дронів та розповів більше подробиць китайському журналістові. За словами 32-річного Чжоу Чжицяна, вони познайомилися з Жуєм у М’янмі. Коли той дізнався, що Росія набирає добровольців, Жуй почав готуватися до відправки в зону бойових дій: першим ділом, наприклад, сів на дієту. Чжао Жуй запропонував Чжицяну піти воювати разом із ним, але той спочатку не схотів, бо має сім’ю – дружину та доньку. Його дружина теж не хотіла, щоб він ризикував життям в Україні, але не могла встояти перед перспективою отримувати від чоловіка значні гроші, обіцяна місячна зарплата становила близько 20 тис. Юанів (понад 100 тис. грн). Чжоу Чжицян зізнався: не має ненависті ані до США, ані до Росії, а тим паче до України. Просто хоче заробити грошей для утримання сім’ї.

Чжоу Чжицян був поранений скидом з безпілотника. Протягом 5-6 годин він діставався до російських позицій, періодично вдаючи з себе мертвого.

Чжоу Чжицян (обведено червоним кружечком) вижив під час безпілотної ракетної атаки на Запорізькому напрямку фото з відкритих джерел

Російські воєнкори – про братів-китайців

У березні 2024 року російський воєнний кореспондент Павло Кукушкін, який висвітлює терористичні дії незаконного збройного формування інтернаціональної бригади «П'ятнашка», опублікував ролик з громадянином Китаю. Неназваний військовий з КНР спілкується з командиром бригади Ахрою Авидзбою за допомогою Google-перекладача.

Громадянин КНР спілкується з командиром бригади «П'ятнашка» Ахрою Авидзбою скріншот: Telegram-канал «ТЫ ТАМ БЫЛ? (Павел Кукушкин)»

Російський воєнний пропагандист Єгор Гузенко, відомий як «Тринадцятий», 29 березня в своєму Telegram каналі текож опублікував ролик з подякою за гуманітарну допомогу від «китайського брата», який, мовляв, сказав на камеру фразу «Хохлам смерть».

Російський воєнкор публікує відео з чоловіком, який говорить китайською мовою скріншот: Telegram-канал «Тринадцатый»

Також російські джерела, посилаючись на китайську версію TikTok, опублікували відео, нібито зроблене китайськими добровольцями під час бою в районі Торецька на Донеччині. Цікавою є реакція коментаторів під цим дописом. Тих, хто з недовірою ставиться до інформації про китайців, які воюють на боці РФ, інші коментатори намагаються переконати в тому, що участь громадян КНР у російсько-українській війні – це норма.

Росіяни запевняють, що китайські добровольці самі постять відео з зони бойових дій на Донеччині скріншот: Telegram-канал Military Theme Z

Російські ЗМІ також розповідають історії про добровольців з Китайської Народної Республіки, що беруть участь у війні проти України. Так, наприклад, портал «Утренний Юг» опублікував історію про «ідейного штурмовика Містера Лю», який «бореться проти «західної нечисті».

Російське ЗМІ розповіло про китайського штурмовика в Україні скріншот: utyug.info

Та одна з найпопулярніших історій в російських засобах масової інформації – це розповідь про Гоу Цзянмина, якого в Росії називають Віктором. Цей чоловік родом з китайської провінції Хейлунцзян. Гоу-Віктор переїхав до РФ ще у 2015 році; жив у Бурятії та вів там ресторанний бізнес. З початком так званої путінської «СВО», китаєць став активно допомагати російським військовим, організовуючи волонтерську допомогу. А у 2024 році, не попередивши родину, доєднався до лав 5-ї окремої гвардійської танкової Тацінської бригади. Завдяки тому, що історія Гоу Цзянмина «завірусилася» в інтернеті, він врешті у березні 2025 року зміг отримати російське громадянство – цьому посприяло бурятське Управління з питань міграції МВС.

Уже колишній громадянин Китаю отримав російський паспорт за участь в «СВО» скріншот: YouTube «ТелеРадиоКомпания Тивиком»

Двоє – вже у полоні. Реакція Росії

Попри всі ці факти, у російських Telegram-каналах, після публікації даних про двох китайських військових, яких взяли у полон ЗСУ, одразу почалася кампанія з «відбілювання» Китаю. Наприклад, канал «Узел связи» заявив, що інформація від президента України – це фейк. Одним із «доказів» фейковості, який приводять автори каналу, є «відсутність документів».

Російські пропагандисти намагаються запевнити: новина про полонених китайців – вигадка скріншот: «Узел связи»

Зауважимо, що Служба безпеки України опублікувала фотознімки, на яких, у тому числі, є й фото документів полонених громадян КНР. Окрім того, «Главком» знайшов допис 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, в якому опублікуване фото паспорта, який належить громадянину КНР.

Бійці 25 ОПДБр ДШВ опублікували знімок паспорта громадянина Китайської Республіки фото: Telegram-канал «25 ОПДБр ДШВ»

Ймовірно, власник паспорта також потрапив у полон або був вбитий українськими військовими.

Російська пропаганда прямим текстом підтвердила інформацію про присутніть китайців на фронті скріншот: Telegram-канал «Выпускайте КракенаZ!»

Інший пропагандистський ресурс – «Выпускайте КракенаZ!», публікуючи допис про «методичку Банкової», по суті, підтвердив інформацію, яку оприлюднив Володимир Зеленський: громадяни Китаю вже давно воюють за Росію на території України.

Маргарита Огнева, «Главком»