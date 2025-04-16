Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Експерти вважають, що Канаді вдалося зберегти рівень інфляції через канікули з податку на товари та послуги, які тривали з 9 грудня по 15 лютого

Зниження інфляційного навантаження відбулося через обвал цін на туристичні поїздки, бензину і послуг зв'язку

Статистичне управління Канади опублікувало звіт щодо інфляції в країні та споживчих цін. Таких результатів не чекав ніхто з канадських аналітиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

Як повідомляє статистичне відомство Канади (StatCan), рівень інфляції у березні 2025 року знизився. Якщо у лютому він відзначився показником 2,7%, то березневий результат – 2,3%. Цифри перевершили очікування всіх фінансистів, які припускали, що інфляція залишиться як мінімум незмінною з лютого.

Експерти вважають, що Канаді вдалося зберегти рівень інфляції через канікули з податку на товари та послуги, які тривали з 9 грудня по 15 лютого. Однак у влади свій погляд на причини. Так, фахівці StatCan вважають, що зниження інфляційного навантаження відбулося через обвал цін на туристичні поїздки, бензину, що подешевшав, і послуг стільникового зв'язку.

«Ціни на турпоїздки у березні знизилися на 8% після помітного зростання у лютому (+23,2%)», – пише відомство. Авіаперевезення подешевшали на 12% у річному обчисленні. Оскільки цінову політику визначила торговельна війна між Канадою та США, кількість поїздок канадців до сусідів різко скоротилася.

За бензин канадці платили на 1,6% менше – через нафту, що подешевшала. У березні впали ціни і на послуги стільникового зв'язку – на 6,8%. Причиною такої лояльності провайдерів стало зниження цін на тарифні плани стільникового зв'язку на тлі рекламних акцій.

До слова, економіка міст США, що межують із Канадою, обвалилась. Економіка в прикордонних містах США в районі штату Вашингтон в основному залежить від канадських туристів, що приїжджають, і зараз вона йде на спад, оскільки громадяни Канади бойкотували такі поїздки через введення американським президентом Дональдом Трампом мит.