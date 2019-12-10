Мінюст США: Путін підтвердив підкуп президента ФІФА для проведення ЧС-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блаттер і Путін Фейсбук

Мінюст США оприлюднив доповідь про російське втручання в президентські вибори

Мінюст США оприлюднив доповідь про розслідування ФБР щодо російського втручання в президентські вибори 2016 року. У ній зокрема є звіт колишнього співробітника британської розвідки Кристофера Стіла про підкуп чиновників ФІФА під час виборів господаря футбольного чемпіонату світу 2018 року.

Ще у липні 2011 року Стіл доповідав про зміст розмови між Путіним та Мєдвєдєвим, у якій перший зізнався, що російський олігарх підкупив президента ФІФА, аби Росія отримала право проводити ЧС-2018 року.

Пізніше Стіл поділився цією інформацією з ФБР, інформує Sky Sports.

Читайте також: Олександр Зінченко назвав українських футболістів переляканими

Нагадаємо, 2011 року посаду президента ФІФА обіймав швейцарець Зепп Блаттер. У жовтні 2015 року комісія з етики ФІФА відсторонила його від будь-якої футбольної діяльності через звинувачення в корупції.