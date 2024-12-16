Сирія може перейти на нову грошову одиницю

Після стабілізації поточної валюти буде може бути зроблений перехід на нову грошову одиницю

Лідер опозиційного угрупування «Хайят Тахрір аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулані, який прийшов до влади в Сирії, розповів про те, як вони керуватимуть країною. Про це повідомляє турецьке видання sondakika.com.

Аль-Джулані зазначив, що після стабілізації поточної валюти буде здійснено перехід на нову грошову одиницю.

«Будуть прийняті дуже важливі економічні рішення. Відновлення зруйнованих будинків та повернення всіх біженців до останнього мігранта є пріоритетними питаннями», – додав аль-Джулані.

До слова, Абу Мухаммед аль-Джулані також заявив, що в країні більше не буде обов'язкової військової повинності. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави». Крім того, глава угруповання повідомив, що нова влада країни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.

Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок.