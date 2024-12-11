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Журналіст, який три роки «допитує» окупантів, назвав «більшого ніж Конашенков» кремлівського брехуна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Журналіст, який три роки «допитує» окупантів, назвав «більшого ніж Конашенков» кремлівського брехуна
Апті Алаудінов – командир спеціального загону «Ахмат» з 2022 року, заступник командувача 2-го армійського корпусу ВС РФ під час вторгнення на територію України
фото з відкритих джерел

«Більшого фуфлижніка, ніж Алаудінов, немає: він переплюнув навіть Конашенкова»

Блогер Володимир Золкін, відомий своїми інтерв’ю з російськими військовополоненими, розповів, що «найбільшим російським брехуном» є командир російського спецзагону «Ахмат» Апті Алаудінов. Цим він поділився в інтерв'ю «Главкому».

Як відомо, Алаудінов часто казав, що йому не потрібні полонені кадирівці, бо «якщо чеченці сиділи у полоні, то вони не мужики». 

«Нещодавно у мене на каналі вийшов вийшло відео, яке присвячено цьому питанню. Ми там показали полонених кадировців, причому – в автобусі, коли їх забирають вже на російську сторону. Простіше кажучи, більшого «фуфлижніка», ніж Алаудінов, немає: він переплюнув навіть Конашенкова (Ігор Конашенков – спікер Міноборони РФ, – «Главком»). І це навіть визнають всі російські воєнкори», – пояснив Золкін.

Також блогер додав, що на початку кожного ролика є звернення його колеги Дмитра, який закликає мешканців Росії ділитися з ним інформацією для ЗСУ за гроші. Золкін зауважив, що така стратегія «працює досить добре». Він сподівається, що після закінчення бойових дій вдасться показати всім ці матеріали, і підтверджень, що це працює дуже добре, буде «більше ніж достатньо».

Нагадаємо, командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині. Відповідне відео опублікував у Telegram. Апті Алаудінов заявив, що полонені кадирівці телефонують рідним із проханням до командира звільнити їх:

«Представники українських спецслужб дають змогу полоненим телефонувати у Чеченську Республіку для того, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними. Там йдуть напряму установки: «скажіть Апті Алаудінову, він знає як нас обміняти»». Генерал зазначає, що здача в полон є ганебною річчю і зневажає таких людей.

Нагадаємо, у 2023 році голову спецзагону «Ахмат», який вважається причетним до багатьох звірств в Україні, Апти Алаудінова було отруєно, він тримав листа, просякнутого отрутою. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

8 лютого Алаудінов нібито отримав лист, який був просякнутий отруйною речовиною. «Кадировець» зрозумів це за запахом і, як стверджує глава Чечні, відразу ж обробив руки й промив носову порожнину.

Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Україну і Захід у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність у 90-і роки. Він стверджує, що нині Чечня не може існувати без Росії, бо сама себе вона тоді не прогодує. 

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Теги: Міноборони гроші полон Міноборони РФ реклама YouTube відео обмеження

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