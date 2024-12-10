Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Житомирщині затримано зловмисників, які «вибивали» гроші з пораненого військового

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині затримано зловмисників, які «вибивали» гроші з пораненого військового
Ппідозрювані дізналисяи про те, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій
фото: Офіс генерального прокурора

Зловмисники погрожували подружжю фізичною розправою, вимагаючи $3 тис. протягом двох тижнів

На Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Чоловік, який має судимість за розбійний напад, організував схему вимагання коштів від пораненого військовослужбовця. До неї залучив свого знайомого та сусідку потерпілого. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як повідомляється, підозрювані дізналисяи про те, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій. Наразі військовий вдома проходить реабілітацію і за ним доглядає дружина. Вони розуміли, що у чоловіка травмовані ноги, тому той не зможе чинити опору.

Спільники пізно ввечері прийшли до подружжя додому і вимагали передати $3 тис у так званий «злодійський общак». У разі відмови – погрожували фізичною розправою.

Протягом двох тижнів підозрювані чинили на потерпілих психологічний тиск, приходили з ножем та погрожували зарізати. Дружина військового, побоюючись за життя, віддала їм 10 тис. грн. Після цього було встановлено 15-денний термін для сплати решти.

Правоохоронці затримали спільників після передачі обумовленої суми коштів
Правоохоронці затримали спільників після передачі обумовленої суми коштів
фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці вилучили у затриманих відібране майно та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Правоохоронці вилучили у затриманих відібране майно та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали спільників після передачі обумовленої суми коштів. У них вилучили відібране майно та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Усіх підозрюваних взято під варту без права внесення застави
Усіх підозрюваних взято під варту без права внесення застави
фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі усіх підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом жителям міста Звягель у вимаганні, поєднаному з погрозами насильства (ч. 4 ст. 189 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці у Черкасах затримали групу рекетирів, яка вимагала 5 млн грн у родини загиблого воїна ЗСУ. Так, Нацполіція та Служба безпеки затримала злочинну групу, яка намагалася намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських захисників.

До слова,  у Києві аферисти вимагали гроші від директорки дитячого закладу для дітей з особливими потребами та погрожували їй кримінальною відповідальністю. Один із фігурантів представлявся поліцейським. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Київської міської прокуратури припинили їхню злочинну діяльність. 

Теги: гроші військові напад дружина майно поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 21 листопада
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
21 листопада, 07:00
На злочинному зібрані були присутні кримінальники з волі та в’язні, віком від 33 до 56 років
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
13 листопада, 15:42
Організаторами схеми слідство називає екс-голову Фонду Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, який працював у Фонді до 2017 року
Підозрюваний в афері Фонду держмайна придбав елітне майно за кордоном – Bihus.Info
14 листопада, 21:30
Військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу
Привласнив кошти, зібрані для ЗСУ. Військовий отримав підозру
15 листопада, 21:59
Внаслідок удару пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль
Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки (фото)
21 листопада, 10:44
Нетаньягу і Галант можуть бути арештовані
Ордер на арешт Нетаньягу: Нідерланди готуються виконати вимогу МКС
21 листопада, 18:26
Майно Тищенка було оформлене на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука
НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано
25 листопада, 15:47
Олігарха Геннадія Боголюбова оголошено у міжнародний розшук
Боголюбова оголошено у міжнародний розшук, Офіс генпрокурора готує запит на екстрадицію
29 листопада, 12:37
На Новий рік 2025 року у Буковелі очікується ажіотаж
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
4 грудня, 17:00

Кримінал

Суд продовжив запобіжний захід Червінському: домашній арешт до 5 лютого
Суд продовжив запобіжний захід Червінському: домашній арешт до 5 лютого
На Житомирщині затримано зловмисників, які «вибивали» гроші з пораненого військового
На Житомирщині затримано зловмисників, які «вибивали» гроші з пораненого військового
На Черкащині зловмисники намагалися вбити сім'ю волонтерів через вигаданий борг
На Черкащині зловмисники намагалися вбити сім'ю волонтерів через вигаданий борг
Мер Нетішина потрапив під нічний арешт: деталі справи
Мер Нетішина потрапив під нічний арешт: деталі справи
На Львівщині суддів викрито на вимаганні $1 млн
На Львівщині суддів викрито на вимаганні $1 млн
Суд відмовився взяти під варту ексвійськового та блогера Владислава Сорда
Суд відмовився взяти під варту ексвійськового та блогера Владислава Сорда

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
38K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
19K
Путінській диктатурі залишилося недовго
11K
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
9836
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність

Новини

«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Сьогодні, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua