На Житомирщині затримано зловмисників, які «вибивали» гроші з пораненого військового

Ппідозрювані дізналисяи про те, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій

Зловмисники погрожували подружжю фізичною розправою, вимагаючи $3 тис. протягом двох тижнів

На Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Чоловік, який має судимість за розбійний напад, організував схему вимагання коштів від пораненого військовослужбовця. До неї залучив свого знайомого та сусідку потерпілого. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як повідомляється, підозрювані дізналисяи про те, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій. Наразі військовий вдома проходить реабілітацію і за ним доглядає дружина. Вони розуміли, що у чоловіка травмовані ноги, тому той не зможе чинити опору.

Спільники пізно ввечері прийшли до подружжя додому і вимагали передати $3 тис у так званий «злодійський общак». У разі відмови – погрожували фізичною розправою.

Протягом двох тижнів підозрювані чинили на потерпілих психологічний тиск, приходили з ножем та погрожували зарізати. Дружина військового, побоюючись за життя, віддала їм 10 тис. грн. Після цього було встановлено 15-денний термін для сплати решти.

Правоохоронці затримали спільників після передачі обумовленої суми коштів фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці вилучили у затриманих відібране майно та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали спільників після передачі обумовленої суми коштів. У них вилучили відібране майно та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Усіх підозрюваних взято під варту без права внесення застави фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі усіх підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом жителям міста Звягель у вимаганні, поєднаному з погрозами насильства (ч. 4 ст. 189 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці у Черкасах затримали групу рекетирів, яка вимагала 5 млн грн у родини загиблого воїна ЗСУ. Так, Нацполіція та Служба безпеки затримала злочинну групу, яка намагалася намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських захисників.

До слова, у Києві аферисти вимагали гроші від директорки дитячого закладу для дітей з особливими потребами та погрожували їй кримінальною відповідальністю. Один із фігурантів представлявся поліцейським. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Київської міської прокуратури припинили їхню злочинну діяльність.