Боротьба за $500 млн спадку. Син вбитого Щербаня виграв суд у «Громадського»

За рішенням суду, Руслан Щербань отримав не менше однієї години ефірного часу на відповідь щодо фільму-розслідування «Спадкоємець»

Печерський районний суд Києва зобов'язав громадську організацію «Громадське телебачення» надати можливість сину вбитого донецького бізнесмена Щербаня Руслану реалізувати право відповіді на Youtube-каналі hromadske, де на початку грудня 2020 року транслювався фільм-розслідування «Спадкоємець». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 3 серпня.

На початку березня 2020 року з позовом до суду звернувся Руслан Щербань. У ньому він пояснив, що 3 грудня 2020 року на Youtube-каналі «Громадського телебачення» вийшов фільм «Спадкоємець» про його батька, народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня, вбитого у 1996 році у донецькому аеропорту. З етичних причин позивач не брав участі у зйомках фільму. Однак у фільмі поширена інформація стосовно особи позивача та його батька, що не повною мірою відповідає дійсності.

Руслан Щербань

Зауважимо, фактично весь фільм «Спадкоємець» (його тривалість – 1 год. 10 хв) побудований на матеріалах старшого сина бізнесмена Щербаня Євгена, який з 2013 року проводить власне розслідування та намагається дізнатися, куди зник спадок батька. На момент вбивства нардепа-бізнесмена його статки оцінювалися приблизно в $500 млн. Компанії Щербаня займалися виробництвом і продажем металу, поставками газу, нафтопродуктів, будівництвом і фінансовими операціями.

Руслан Щербань зазначив у позові, що 26 грудня 2020 року направив лист «Громадському телебаченню» та попросив надати такий самий ефірний час на відповідь. Проте його звернення залишилося без відповіді.

Суд дослідив аргументи сторін процесу та наголосив: згідно із законодавством, фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування неправдивої інформації у тому ж ЗМІ.

«Власне фільм «Спадкоємець» містить висловлювання та оцінку особистої позиції позивача, який участі у зйомках не брав з етичних причин, на висвітлені події, а саме щодо факту вбивства його батька Євгена Щербаня у 1996 році, слідства та можливо причетних до нього осіб, які відрізняються від дійсної його точки зору, а тому порушують його особисті немайнові права, і, зокрема, право на свободу висловлення своєї думки. Таким чином, з метою реалізації права позивача на висловлення свого особистого погляду, суб`єктивної думки та точки зору щодо вищевказаних подій від першої особи, суд приходить до висновку про зобов`язання відповідача надати таку можливість», – сказано у рішенні суду.

Крім цього, суд стягнув із «Громадського телебачення» 908 грн судового збору на користь Руслана Щербаня. До речі, інтереси позивача у суді представляв адвокат і колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Раніше Руслан Щербань заявив, що Євгену Щербаню-молодшому заплатили за участь у фільмі «Спадкоємець».

«Це страшно – йому сьогодні 50 років. На момент загибелі батька йому було 26, це повноцінна людина, він міг займатися справами, але категорично від цього відмовився. Я жив у Донецьку, а він жив скрізь, жив і отримував від цього задоволення. І сьогодні на пам'яті батька вирішив зіграти та, мабуть, заробити. Якщо є якісь претензії потрібно взяти документи та піти до суду. І довести там свою правоту. Але не поливати брудом партнерів батька», – зауважив він.