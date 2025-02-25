Алло, це нічне таксі? Як працюють перевізники під час комендантської години і чи законно це

Великі оператори ринку таксі Uklon і Bolt готові відновити нічний сервіс по всій країні. Але…

Комендантська година суттєво обмежує можливість пересування вночі, однак робота таксі повністю не заблокована. У різних регіонах діють свої правила. Десь нічна робота перевізників дозволена: викликати машину можна або через додаток, або через дзвінок операторам. Десь такий сервіс діє підпільно: водії, які їздять за викликом, сподіваються, що не натраплять на правоохоронців, а їхні послуги рекламує «сарафанна радіо».

«Главком» розкриває деталі бізнесу, який породила війна, і регіональну специфіку нічого сервісу перевізників.

Найпростіше на Закарпатті. В області комендантської години немає, тож таксі там працюють у звичайному режимі. У сусідній Львівщині у жовтні минулого року обласна та місцеві влади дозволили рух таксі під час комендантської години двом великим сервісам – Uklon та Bolt.

Замовлення виконувати можуть лише ті водії, які отримали перепустку для переміщення в період дії комендантської години від Львівської ОВА. Для цього таксист має самостійно звернутися до адміністрації, повідомила пресслужба Uklon. Bolt відповів «Главкому», що документи надаються Львівською ОВА у взаємодії з самим сервісом виклику авто. Зі свого боку, влада Львівщини підтвердила редакції, що раніше видавала такі перепустки. Втім, зараз цю функцію на себе перейняла комендатура.

Отже, алгоритм видачі спецперепусток такий: підприємству, яке бажає оформити своїм працівникам дозвіл на пересування у комендантську годину, необхідно направити визначені документи на електронну адресу комендатури Львівської області. Перепустки оформляються протягом семи днів.

На Львівщині торік оновили правила видачі перепусток для вільного пересування областю під час комендантської фото: Львівська ОВА

Представники Bolt додали, що ціна на поїздку під час комендантської години може підвищуватися на 30% від денних тарифів. Але трапляються випадки, коли вартість не відрізняється або є навіть нижчою від звичайного тарифу. В Uklon ціна утворюється, як і вдень, за внутрішнім коефіцієнтом, який залежить від низки умов: погоди, кількості вільних водіїв, попиту тощо.

Пресслужби обох згаданих компаній розповіли «Главкому» про те, що відкриті до відновлення роботи у нічний час й в інших регіонах України, але для цього місцева влада має надати запит, а обласна – відповідне погодження.

До слова, кияни вже перейнялися цією ідеєю і через петицію просять відновити роботу таксі під час комендантської години.

Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах».

Проте скористатися послугами таксі під час комендантської цілком реально і без офіційного дозволу влади.

Які служби таксі працюють під час комендантської години

На сайті всеукраїнської служби OnTaxi вказано, що під час комендантської години їхніми послугами можуть скористатися працівники критичної інфраструктури, які мають відповідні дозволи. Інших клієнтів служба таксі просить не користуватися додатком вночі. Це правило стосується всіх міст України, де працює вказана компанія.

Служба OnTaxi просить користуватися їхніми послугами під час комендантської години лише тих, у кого є перепустки скриншот: ontaxi.com.ua

Цілком очевидно, що більша частина українців не мають спецперепусток, при цьому іноді обставини складаються так, що треба скористатися послугою таксі у нічний час. Тому люди й питають порад у соцмережах.

Українці у соцмережах намагаються знайти варіанти виклику таксі під час комендантської скриншот: Facebook

Найчастіше у відповідях групи згадується служба Taxi 838. У коментарі «Главкому» операторка колцентру цієї служби повідомила, що в їхній фірмі працюють водії, які мають дозволи на роботу під час комендантської години. Але їхня кількість обмежена. Тому можна створити замовлення заздалегідь, щоб водій точно знайшовся.

Кореспондентка «Главкома» спробувала скористатися додатком служби після опівночі, як це радили читачі у соцмережах. О першій годині ночі найбільше автівок було в Одесі та Вінниці. Миколаїв, Запоріжжя, Рівне, Київ, Дніпро – у всіх цих містах було по одній автівці. В інших містах, в яких працює служба Taxi 838, на момент пошуку через додаток, автомобілів посеред ночі не виявилося.

В Одесі та Вінниці під час комендантської години працює кілька таксистів скриншот: застосунок служби Taxi 838

У Дніпрі, Миколаєві, Києві, Запоріжжі та Рівному можна викликати таксі під час комендантської години скриншот: застосунок служби Taxi 838

«Главком» намагався зв’язатися з представниками Taxi 838, аби дізнатися як у цій фірмі влаштована робота таксистів під час комендантської години. Але відповіді від пресслужби сервісу не надійшло.

Водії-одинаки та виклик таксі через Telegram

Окремо «Главком» поспілкувався з таксистом з Києва, який на умовах анонімності розповів, як «катає» людей без дозволів. Буцімто, він у нього був, але пів року тому у документа сплив «термін придатності». Тому чоловік зараз працює вночі тільки з тими клієнтами, які набирають його за особистим номером. Поїздка відбувається за заздалегідь затвердженими адресами та бажано у межах району, в якому живе сам чоловік. Свій номер він дозволяє передавати від клієнта до клієнта, сподіваючись на адекватність користувачів «сарафанного радіо». Від питання про можливість бути спійманим поліцейськими таксист відмахується.

Як «Главкому» повідомили в пресслужбі патрульної поліції, ті, кого впіймають на вулиці під час комендантської години, можуть отримати штраф від 170 до 510 грн за порушення ст. 210-2 «Порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану». У разі повторення порушення протягом року – від 850 до 1700 грн (для посадових осіб – від 1700 до 3400 грн). Утім, застосування штрафу залежить від серйозності причини, з якої громадянин України порушив комендантську годину. Якщо, наприклад, це поїздка до лікарні, то поліцейські можуть відпустити автівку з пасажирами без штрафу та навіть запропонувати супровід до медустанови.

Такий незначний штраф, очевидно, не лякає багатьох водіїв. Судячи з соцмереж, перевізники часто й самі пропонують свої послуги під час комендантської години.

Знайти водія таксі під час комендантської години можна у соцмережах скриншот: Facebook

Номер водія, який відвезе під час комендантської години, публікують у соціальній мережі скриншот: Facebook

В інтернеті можна знайти також оголошення, в яких пропонуються послуги доставки під час комендантської години. Спілкування відбувається через Telegram. Одна з таких служб працює в Києві. «Главком» спробував дізнатися: скільки коштуватиме вночі поїздка із собакою. Наприклад, п’ятикілометровий маршрут вартував би 1,5 тис. грн. Для порівняння: в інших службах таксі цей же маршрут, але вдень, коштує від 155 грн до 210 грн.

Заздалегідь дізнатися ціну на поїздку неможливо – оператори працюють лише вночі скриншот: «Главком»

Також в інтернеті «Главкому» вдалося знайти приватне оголошення чоловіка, який надає такі ж послуги: перевезення та доставка їжі під час комендантської години у місті Дніпро. За десятихвилинну поїздку на 3,6 км водій просить 700 грн. Для порівняння: вдень ця відстань коштуватиме не більше 130 грн.

У Дніпрі під час комендантської години можна поїхати на вокзал скриншот: «Главком»

Тож, якщо вам раптом закортіло пізньої ночі замовити улюблену страву чи дістатися кудись, такі можливості є, але будьте готові добре за це заплатити. Обмеження комендантської години роблять ці послуги менш доступними. Саме тому і доставка, і таксі у цей час працюють за завищеними тарифами, змушуючи клієнтів добре зважити, чи справді їхнє нічне бажання варте витрачених коштів і, можливо, штрафу.

Маргарита Огнева, «Главком»