На Вінниччині засуджено священника Московської церкви, який вихваляв Путіна

Протоієрея УПЦ МП засуджено до п'яти років позбавлення волі

Суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Про це повідомив Калинівський районний суд.

Як зазначається, священник Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram. За це, відповідно до вироку суду, священнослужителя визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Кошельник (праворуч) зі своїм захисником у залі суду фото: Калинівка Сіty

Згідно з повідомленням пресслужби суду, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби буде замінено на тримання під вартою.

«Взяти обвинуваченого під варту в залі суду негайно, та утримувати його під вартою у слідчому ізоляторі державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», до вступу вироку в законну силу, після чого його виконати», – проголосив суд.

Нагадаємо, Соснівський райсуд Черкас у справі митрополита Феодосія залишив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але дозволив зняти електронний браслет.

До слова, колишнього настоятеля Свято-Успенського собору в Херсоні Олексія (Федорова) засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.