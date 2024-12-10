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Екіпаж «Білого янгола» ледь не загинув у Кураховому, рятуючи важкопоранену жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Екіпаж «Білого янгола» ледь не загинув у Кураховому, рятуючи важкопоранену жінку
Рятуючись від ударів росіян, білі янголи сховали цивільних у покинутому будинку
скриншот відео

Попри смертельну загрозу, поліцейські зуміли доставити поранену до лікарні

Під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж «Білого янгола». Про це розповіли у Нацполіції. 

Зазначається, що, прибувши на місце, правоохоронці почали надавати першу допомогу постраждалій. У цей час окупанти завдали удару поблизу автомобіля, що стояв надворі. Поліцейські швидко посадили жінку та її родича до машини та, ризикуючи життям, почали прориватися з міста.

Однак серйозно пошкоджене авто зупинилося й не могло рухатись далі. Рятуючись від ударів росіян, білі янголи сховали цивільних у покинутому будинку. Однак ворог не припинив атаки – смертельні «скиди» посипалися на оселю. Скло, стеля, каміння – все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи – і він міг поховати всіх під своїми завалами.

Начальник поліції Курахового Артем Щусь спланував вихід з пастки: маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили. З міста вдалося вибратися лише з настанням сутінків.

Попри смертельну загрозу, поліцейські зуміли доставити поранену до лікарні.

Варто нагадати, що на Донеччині заїхати зараз у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, хоча там ще залишилися місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він пояснив, що ворог там обстрілює всі під’їзні шляхи і, на жаль, у ворога є просування, тому «заїхати зараз в ці населені пункти майже неможливо».

Раніше повідомлялося, що 13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація. Як йдеться у повідомленні, на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення затвердили рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із батьками, особами які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

Також повідомлялося, що евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк. Він підтвердив інформацію про те, що в Покровську більше немає лікарні, бо її вивезли. Наразі у місті є невеличкий стабпункт для цивільних, там працює терапевт. Однак отримати фахову медичну допомогу в місті неможливо.

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Теги: Донеччина поліція евакуація

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