Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Росія відібрала в українських дітей дитинство

glavcom.ua
Сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту дітей та Всесвітній день батьків
фото: ПЦУ

Замість щасливих дитячих посмішок і спокійних родинних вечерь маємо сльози, біль, страх і вимушену розлуку

Немає жодної української дитини, яка би тою чи іншою мірою не постраждала внаслідок російської військової агресії. Вбиті, закатовані, зґвалтовані, скалічені, викрадені, безвісти зниклі, вимушено переміщені, на чужій землі, в чужому домі, серед чужих людей. Багато з них втратили своїх найрідніших людей, батьків, братів, сестер, друзів. Багато отримали серйозні психологічні травми, живучи в умовах постійного ризику, тривог, сирен, вибухів і пострілів.

В українських дітей росія відібрала дитинство. Відібрала примусово, безжально і по-злодійськи. І вона мусить за це відповісти за Божим законом та за всіма людськими законами. Не лише дітей скривдила кривава росія. Вона нещадно познущалась і над їхніми батьками, відібравши в них можливість забезпечити своїм дітям базову потребу в безпеці. Замість щасливих дитячих посмішок і спокійних родинних вечерь маємо сльози, біль, страх і вимушену розлуку.

Сьогодні, коли світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту дітей та Всесвітній день батьків – хочу ще раз закликати весь християнський світ і всіх людей доброї волі допомогти нам зупинити це сатанинське озлоблення, це нелюдське душогубство з боку росії, яка жорстоко, відкрито і цілеспрямовано тероризує і вбиває мирних українців.

Щодня молю Бога про Його опіку, милість і милосердя над дітьми та їхніми батьками. Нехай Господь благословляє та захищає кожну українську дитину, кожну українську родину!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна злочини проти людяності діти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз навіть малі перемоги ЗСУ суспільством будуть сприйняті як щось грандіозне
Марафон війни
8 травня, 00:03
Екрани не впливають на поведінку дітей
Мультики погано впливають на увагу дитини? Вчені розвінчали популярний міф (дослідження)
5 травня, 05:00
Фігурантами слідства є двоє мешканців Донецької та Харківської областей
СБУ затримала на сході України російських агентів: «полювали» на Himars
5 травня, 13:25
сирени пролунали у Києві та в багатьох інших областях України
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
13 травня, 06:02
Ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе
Нічна атака на Одесу: є влучання в порт
29 травня, 07:29
ЗСУ надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
10 травня, 19:54
Eкраїнські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12 травня, 06:23
Раніше об'єднане угруповання військ РФ складалося із 200 тис. військових
Британська розвідка пояснила, чому РФ більше не спроможна створити боєздатний резерв
14 травня, 11:07
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
15 травня, 19:21

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Росія відібрала в українських дітей дитинство
Росія відібрала в українських дітей дитинство
Про що нагадує нам свято Вознесіння Господнього
Про що нагадує нам свято Вознесіння Господнього
Коли всі православні українці будуть молитись у єдиній церкві
Коли всі православні українці будуть молитись у єдиній церкві
Українське «Ніколи знову» проти російського «Можем повторіть»
Українське «Ніколи знову» проти російського «Можем повторіть»
Чому людство продовжує воювати
Чому людство продовжує воювати
Поминальні дні. Що треба зробити кожному
Поминальні дні. Що треба зробити кожному

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Києві пролунали вибухи
26K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
22K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
21K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
16K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
15K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту