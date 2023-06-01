Росія відібрала в українських дітей дитинство

Замість щасливих дитячих посмішок і спокійних родинних вечерь маємо сльози, біль, страх і вимушену розлуку

Немає жодної української дитини, яка би тою чи іншою мірою не постраждала внаслідок російської військової агресії. Вбиті, закатовані, зґвалтовані, скалічені, викрадені, безвісти зниклі, вимушено переміщені, на чужій землі, в чужому домі, серед чужих людей. Багато з них втратили своїх найрідніших людей, батьків, братів, сестер, друзів. Багато отримали серйозні психологічні травми, живучи в умовах постійного ризику, тривог, сирен, вибухів і пострілів.

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В українських дітей росія відібрала дитинство. Відібрала примусово, безжально і по-злодійськи. І вона мусить за це відповісти за Божим законом та за всіма людськими законами. Не лише дітей скривдила кривава росія. Вона нещадно познущалась і над їхніми батьками, відібравши в них можливість забезпечити своїм дітям базову потребу в безпеці. Замість щасливих дитячих посмішок і спокійних родинних вечерь маємо сльози, біль, страх і вимушену розлуку.

Сьогодні, коли світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту дітей та Всесвітній день батьків – хочу ще раз закликати весь християнський світ і всіх людей доброї волі допомогти нам зупинити це сатанинське озлоблення, це нелюдське душогубство з боку росії, яка жорстоко, відкрито і цілеспрямовано тероризує і вбиває мирних українців.

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Щодня молю Бога про Його опіку, милість і милосердя над дітьми та їхніми батьками. Нехай Господь благословляє та захищає кожну українську дитину, кожну українську родину!