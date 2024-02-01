«Чергова спроба мобілізувати жінок до лав ЗСУ». Огляд російської дезінформації

Росіяни вигадали фейк, що «якщо жінки не народили до 25 років, то їх відправлятимуть на фронт»

Про що брехали пропагандисти в останній тиждень січня 2024 року

З 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України. З 22 по 28 січня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 22 дезінформаційних вкиди. За цей час пропагандисти писали, нібито Україна закуповує ядерну зброю задля атаки на Росію, і стверджували, що українських парламентарів не мобілізують через «таємний план зовнішніх управлінців».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна продовжує загравати з ядерною зброєю»

В анонімних телеграм-каналах писали, нібито Україна планує закуповувати уран у Нігеру для виготовлення ядерної зброї. Автори фейку стверджували, що контракт на закупівлю начебто підписав ще в листопаді 2023 року міністр оборони Рустем Умєров. У повідомленнях посилалися на африканське видання Sene News, де журналісти процитували одного з місцевих військовослужбовців.

Насправді жодних офіційних заяв із боку України про «купівлю ядерної зброї» не було. А Рустем Умєров не їздив до Нігеру й не підписував схожих контрактів на закупівлю. Тобто це черговий вкид російських пропагандистів, які продовжують тиражувати кремлівську риторику про застосування Україною «брудної зброї» проти Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чергова спроба мобілізувати жінок до лав ЗСУ»

Цього разу пропагандисти поширювали сюжет буцімто від «ТСН», де розповідали, що через ухвалені правки до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» жінки, які «не народили до 25 років», мають обов’язково стати на військовий облік. Ба більше, у так званому сюжеті йшлося, що Верховна Рада начебто розширила перелік спеціальностей для жінок.

Але сюжет виявився скомпільованим. Сам запис створили за допомогою технології штучного інтелекту.

Скриншот – VoxCheck

Нагадаємо, що під час великої пресконференції 19 грудня 2023 року Володимир Зеленський казав, що він не буде підписувати законопроєкт із пунктами про мобілізацію жінок. Жодного пункту про «жінок, які не народили до 25 років» не існувало взагалі. Це вигадка російського агітпропу. Наразі законопроєкт про мобілізацію доопрацьовують; раніше його вже внесли у парламент – без змін щодо мобілізації жінок.

Загалом лише медикині та фармацевтки з 1 жовтня 2023 року мають ставати на військовий облік; проте взяття на військовий облік не означає мобілізацію чи встановлення обмежень на виїзд за кордон. У Міністерстві охорони здоров’я інформували: облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків у країні. Виїзд такої категорії жінок необмежений. Щоби стати на військовий облік, медикині та фармацевтки мають три роки – до 31 грудня 2026 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Німеччина виступає проти українців»

У соцмережах російського сегмента поширювали нібито дані з інфографіки на сайті Євростату (статистичного бюро ЄС), у якій зазначено, що більшість опитаних громадян Німеччини «підтримують» примусову екстрадицію – повернення до України – українських біженців.

Як з’ясувалося, це неправда. На сайті Євростату, на який посилалися пропагандисти, такої статистики просто немає. Про таке опитування не згадували в жодних німецьких медіа. Отже, це вигадка російських пропагандистів. Проте існує справжнє опитування, проведене фахівцями Фонду Фрідріха Еберта, за результатами якого 62% жителів Німеччини погодилися, що країна повинна приймати біженців з України. Дослідження громадської думки проводили у вересні 2023 року.

«Українських біженців прирівняли до гризунів»

У соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширювали нібито обкладинку нового випуску індійського видання Rodip Reb за 30 грудня 2023 року. На одному її боці зображені українські біженці, а на іншому – гризуни. Ілюстрацію супроводжує напис: «Битва за Європу. Щури та біженці: ситуація в Європі стає все напруженішою». Так видання нібито натякало на ненажерливість і невдячність українців.

Проте видання з назвою Rodip Reb не існує. Фото «обкладинки» скомпільоване і його поширюють винятково в російських сегментах соцмереж.

Ми розповідали про численні приклади фейкового вуличного мистецтва й попкультури: нібито в Гаазі, столиці європейського правосуддя, створили графіті з зображенням Зеленського, який висить на шибениці; або ж про фейкову обкладинку буцімто британської газети The New European, де український президент сидить на колінах у Далай-лами (духовний лідер тібетців); чи про несправжню обкладинку, де Зеленський ціпеніє перед Путіним та Ісусом. Усе це – спроби пропагандистів показати, що їхню ненависну до українців риторику також повторюють і на Заході.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Народні депутати України уникають мобілізації»

В українському сегменті тіктока поплічники Кремля поширювали відео, в якому розповідали, що в Україні спеціально не оголошують «стан війни», оскільки тоді депутатів і держслужбовців звільнили би, а згодом придатних до військової служби – мобілізували.

Дипломат Андрій Шевченко для «Детектора медіа» пояснив, що в Україні триває війна і це зрозуміло без жодних оголошень. За його словами, міжнародне право зосереджене не на словах чи заявах, а на діях (Росія здійснила широкомасштабний воєнний наступ на Україну). А отже «оголошувати» нічого не потрібно, якщо все й так на поверхні.

І щодо загальної мобілізації, то вона якраз відбувається у період «воєнного стану», точніше з моменту оголошення цього стану. І згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», народні депутати мають відтермінування від призову на військову службу.

Поширюючи подібні маніпуляції, росіяни працюють на розкол українського суспільства.

Орест Сливенко, «Детектор медіа»