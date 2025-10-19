Головна Країна Політика
search button user button menu button

Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент закликав до «миру завдяки силі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не прагнула війни і постійно шукала можливості для миру, але саме Росія систематично гальмує цей процес. Глава держави наголосив, що агресор розуміє лише мову сили, і закликав міжнародних партнерів до рішучого тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі», – заявив Зеленський.

За його словами, саме Росія постійно «гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті».

«Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати», – підкреслив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3 270 ударних дронів. Також було використано 1 370 керованих авіабомб, та випущено майже 50 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора розмовами неможливо – потрібен лише тиск: «Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську «оборонку», двосторонні та багатосторонні формати», – зазначив Президент.

Він підкреслив, що світова спільнота бачить, що «Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати».

Глава держави закликав партнерів не дарувати Росії жодної винагороди за її злочини та підтримати цю позицію. Він звернувся до ключових світових гравців: «Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає».

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. У результаті атаки безпілотника на Шахтарську громаду Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. Внаслідок вибуху загорілися квартири у трьох багатоповерхівках, а також приватний будинок у Межівській громаді.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
16 жовтня, 08:57
Тушлайте-Рагажинскене не стала підходити до росіянки для спільного фото
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
13 жовтня, 18:27
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
13 жовтня, 02:46
Нардепка заявила, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації
Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
12 жовтня, 16:20
Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
10 жовтня, 10:30
Гетьманчук розповіла, чому Україна просить ракети Tomahawk
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
9 жовтня, 11:55
Зеленський: Я очікую й більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
7 жовтня, 20:38
Аналітики вважають, що «Валдай» давно перетворився на політичний театр Путіна
Валдайська двіжуха Путіна, або До іменин диктатора
7 жовтня, 10:15
Власюк: «Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації»
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
26 вересня, 12:20

Політика

Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
Стефанчук у Лондоні закликав лібералів передати Україні £2,5 млрд від продажу «Челсі»
Стефанчук у Лондоні закликав лібералів передати Україні £2,5 млрд від продажу «Челсі»
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним
Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua