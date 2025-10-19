Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський

Президент закликав до «миру завдяки силі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не прагнула війни і постійно шукала можливості для миру, але саме Росія систематично гальмує цей процес. Глава держави наголосив, що агресор розуміє лише мову сили, і закликав міжнародних партнерів до рішучого тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі», – заявив Зеленський.

За його словами, саме Росія постійно «гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті».

«Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати», – підкреслив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3 270 ударних дронів. Також було використано 1 370 керованих авіабомб, та випущено майже 50 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора розмовами неможливо – потрібен лише тиск: «Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську «оборонку», двосторонні та багатосторонні формати», – зазначив Президент.

Він підкреслив, що світова спільнота бачить, що «Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати».

Глава держави закликав партнерів не дарувати Росії жодної винагороди за її злочини та підтримати цю позицію. Він звернувся до ключових світових гравців: «Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає».

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. У результаті атаки безпілотника на Шахтарську громаду Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. Внаслідок вибуху загорілися квартири у трьох багатоповерхівках, а також приватний будинок у Межівській громаді.