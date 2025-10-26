Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Війна входить у фінальну стадію саме зараз

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Довго війна так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні
фото: depositphotos.com

Змагання двох катастроф

Війна дійсно вийшла на фінальну стадію. Це зовсім не означає, що вона закінчиться ось-ось і точно не пізніше 15 січня. Це можливо, але маловірогідно.

Фінальна стадія – це тому, що і недоімперія, і ми досягли такого рівня виснаження ресурсів для ведення війни, який межує з критичним.

Для Росії це втрата віри у виправданість агресії 2022 року, і, відповідно, в перемогу у вигляді знищення України і нав’язування світові, в першу чергу ЄС, співіснування на своїх умовах. Далі іде суттєве зменшення кількості контрактників. А запускати мобілізацію Кремль боїться, бо це гарантовано викличе соціально-політичне напруження у країні, і не факт, що його вдасться втримати під контролем (ситуація з призовом резервістів буде дуже показовою). Також у Росії стає помітною нестача грошей на війну, а джерел поповнення стає все менше.

Показово, що за свіжими російськими соцопитуваннями (так-так, там їх проводять!) відсоток тих, хто вірить у покращення життя у майбутньому, впала на 12% у порівнянні з квітнем і складає усього 27%. Тобто, оптимістами у РФ залишаються менше третини населення, і це мінімум з початку агресії.

У нас в першу чергу мова про нестачу поповнення ЗСУ. Також вичерпується терпіння людей, які спостерігають кричущу несправедливість щодо мобілізації, непрофесійність і неефективність рішень на всіх владних рівнях, включно з армією, розростання корупції, до рівня, який справедливо називають мародерством. Крім того, руйнується важлива інфраструктура і комунальне господарство при фактичній бездіяльності тих, хто відповідає за її захист.

В Україні на соцопитуваннях здебільшого виясняють рейтинги політиків і партій на майбутніх виборах, але готовність громадян витримувати труднощі війни за існування не падає нижче 50%.

Довго так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні. Швидкість руху до прірви приблизно однакова. Тому зараз все вирішує, у кого соціально-економічний крах відбудеться першим: у них, чи у нас.

У подібних критичних моментах на перше місце по значущості виходять не стільки матеріальні, скільки духовні фактори, зокрема, переконаність у правоті.

І тут Україна у безумовних плюсах: на нас підло напали, ми захищаємо наше право на життя, з нами більшість цивілізованого світу, а Путін, як відомо всім – кінчений на валізі. Тому маємо вистояти. Все буде Україні, хай поки що у холоді і не завжди зі світлом. Але внутрішні тепло і світло у нас незгасимі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна війна армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
Вчора, 21:41
Зеленський наполягає на важливості ділитися поглядами, адже він не впевнений, що Путін готовий закінчити війну
Зеленський готовий доєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті
19 жовтня, 17:54
Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
18 жовтня, 14:13
Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами
Підтверджено ураження низки важливих військових об'єктів РФ
15 жовтня, 09:23
Пєсков: «Тема «Томагавків» викликає у нас крайню стурбованість»
Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України
12 жовтня, 12:41
Сазонов вважає, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані
Військовий ЗСУ розповів про котли для росіян біля Добропілля
4 жовтня, 15:32
Для Кремля доходи від нафти є ключовим джерелом фінансів
Нафтогазові доходи Росії за девʼять місяців обвалилися на 20%
3 жовтня, 16:58
Кремль намагається дискредитувати Україну, безпідставно звинувачуючи її в припиненні переговорів
Аналітики ISW розкрили подвійну стратегію Кремля щодо ядерного шантажу США
2 жовтня, 09:46
Путін намагається уникати відкритого конфлікту з НАТО, але все одно продовжує провокації
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
28 вересня, 03:42

Олександр Кочетков

Війна входить у фінальну стадію саме зараз
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
«Фламінго»: факти і міфи про нову українську ракету
«Фламінго»: факти і міфи про нову українську ракету
Чому Білорусь залишається поза увагою ЗСУ?
Чому Білорусь залишається поза увагою ЗСУ?
Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?
Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua