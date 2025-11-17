Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»

«Антикорупційні органи зробили свою справу»

Кирило Буданов назвав «відмінною» роботу НАБУ та САП, що викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством «Енергоатом». Хоча таємниця слідства та подальша оперативно-розшукова діяльність не дозволяють начальнику ГУР поділитися більшою кількістю деталей, він розповів про вплив цього скандалу на співпрацю України з партнерами та дії ворога. Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю Буданова «24 каналу».

«Антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Відмінно спрацювали», – наголосив Буданов.

Також він поділився своїми прогнозами, як далі розвиватиметься розслідування цієї справи. «Ми – правова держава. Тому крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може», – переконаний він.

За інформацією Буданова, на фоні цього скандалу Росія вже розпочала кампанію дискредитації України в очах партнерів. «Він (ред. – ворог) уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше «накручують» негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу», – розповів начальник ГУР.

Бурхливу реакцію суспільства Буданов назвав абсолютно нормальною і закликав українців «зберігати холодний розум та усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних».

