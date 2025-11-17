Головна Країна Події в Україні
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»
Керівник ГУР Кирило Буданов
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Антикорупційні органи зробили свою справу»

Кирило Буданов назвав «відмінною» роботу НАБУ та САП, що викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством «Енергоатом». Хоча таємниця слідства та подальша оперативно-розшукова діяльність не дозволяють начальнику ГУР поділитися більшою кількістю деталей, він розповів про вплив цього скандалу на співпрацю України з партнерами та дії ворога. Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю Буданова «24 каналу».

«Антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Відмінно спрацювали», – наголосив Буданов.

Також він поділився своїми прогнозами, як далі розвиватиметься розслідування цієї справи. «Ми – правова держава. Тому крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може», – переконаний він.

За інформацією Буданова, на фоні цього скандалу Росія вже розпочала кампанію дискредитації України в очах партнерів. «Він (ред. – ворог) уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше «накручують» негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу», – розповів начальник ГУР.

Бурхливу реакцію суспільства Буданов назвав абсолютно нормальною і закликав українців «зберігати холодний розум та усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних».

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялось про те, що начальник ГУР входить до трійки лідерів, яким найбільше довіряють українці.

Теги: Енергоатом Кирило Буданов корупція в Україні САП НАБУ Операція «Мідас»

