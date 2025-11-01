Йолка викинула зі свого хіта згадку про Україну: як він тепер звучить

Йолка мовчала про повномасштабний напад Росії на Україну всі ці роки

Співачка родом із Ужгорода вже багато років живе в Росії та мовчить про війну

Співачка Єлизавета Іванців, відома під псевдонімом Йолка, яка з початком великої війни продовжує жити та виступати в Росії, прибрала зі свого хіта «Прованс» згадку про український аеропорт «Бориспіль». Про це повідомляє «Главком».

Змінена версія пісні пролунала на шоу, присвяченому 30-річчю «Русского радио» та церемонії вручення Премії «Золотий Грамофон», у Москві.

Єлизавета Іванців, уродженка Ужгорода, яка виїхала до РФ, змінила оригінальний рядок: замість «завтра о 7:22 я буду в Борисполі», співачка заспівала «завтра о 7:22 я буду летіти до тебе». pic.twitter.com/zDBWjIUfiZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 1, 2025

Пісня «Прованс» вийшла ще у 2011 році, швидко ставши одним із найупізнаваніших хітів співачки українського походження. Приспів містив такі слова: «Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте». Тепер цей шматок звучить так:

«Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Нагадаємо, Йолка мовчала про повномасштабний напад Росії на Україну всі ці роки. Вперше вона висловилася про війну лише нещодавно, на одному зі своїх концертів.

Співачка, яка народилася в Ужгороді, закликала своїх шанувальників «залишатися вище всього цього», а владу попросила «зробити так, щоб це було не боляче».

Раніше «Главком» писав, що Йолка пообіцяла російській владі не «дискредитувати втарую армію»: документ потрапив в мережу.