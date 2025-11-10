Головна Країна Події в Україні
Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді
У Мирнограді не залишилося жодної вцілілої будівлі
фото: Донецька ОВА

За словами речника, у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції

Сили оборони впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі «РБК-Україна», передає «Главком».

За словами речника, у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста. Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.

«Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ», – зауважив Ковальов.

Як підкреслив речник, наразі триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. У місті продовжуються пошуково-ударні дії, також знищуються позиції противника у міській забудові.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився та яка там ситуація.

Нагадаємо, російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

