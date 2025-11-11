Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання

10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання через корупційне розслідування НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками «Енергоатома». Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії», – йдеться у заяві.

Водночас Наглядова рада наголошує, що «віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади».

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якою займаються НАБУ та САП.