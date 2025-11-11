Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
фото: НАБУ

Наглядова рада наголошує, що «віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади»

Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання через корупційне розслідування НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками «Енергоатома». Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії», – йдеться у заяві.

Водночас Наглядова рада наголошує, що «віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади».

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якою займаються НАБУ та САП.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Енергоатом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави: «Кожен, хто будував «схеми» повинен отримати чітку процесуальну відповідь»
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
Вчора, 20:19
Депутат заявив, що подав в парламент про звільнення Галущенка та Гринчук «за системну корупцію та провал підготовки до захисту енергетики»
У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики
Вчора, 17:45
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Вчора, 12:07
Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації
Масштабна операція з викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розкрило деталі
Вчора, 10:25
Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади
«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
3 листопада, 18:55
Зловмисники незаконно передали 95 земельних ділянок в оренду фермерському господарству
На Полтавщині викрито схему приватизації землі нацпарку
3 листопада, 12:31
Депутату інкриміновано держзраду, колабораціонізм та заволодіння чужим майном
Справу нардепа Шевченка направлено до суду
3 листопада, 10:23
Екскерівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради отримали підозри
Привласнили понад 1,6 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Посадовці Одеської міськради отримали підозри
31 жовтня, 17:27
За даними слідства, колишній очільник Податкової сприяв безперешкодній діяльності зловмисників
Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру
24 жовтня, 11:32

Суспільство

Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Поляки убивали українців на Волині в стані афекту – польський історик
Поляки убивали українців на Волині в стані афекту – польський історик

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua