Румунський детектив з російським слідом. Як «благодійник» з TikTok зірвав президентські вибори

36-річний програміст перестарався з підтримкою улюбленця Москви, який висунувся у президенти Румунії

Сусідня Румунія зіштовхнулася з унікальною та загрозливою політичною кризою. Ще не встигли всі відійти від шокуючої перемоги проросійського правопопуліста Келіна Георгеску в першому турі президентських виборів, як Конституційний суд скасував його результати. Сталося це буквально за кілька днів до другого туру. У фінальній битві мали зійтися Георгеску та інший несподіваний кандидат – лідерка проєвропейської та проукраїнської партії «Союз порятунку Румунії» (USR) Елена Ласконі. Вона сенсаційно змогла обійти діючого прем’єр-міністра Марчела Чолаку.

Приводом для безпрецедентного рішення Конституційного суду стали документи Вищої ради національної оборони, які оприлюднив чинний президент Румунії Клаус Йоганніс. Згідно з цією інформацією, на користь Георгеску проводилася агресивна рекламна кампанія в обхід національного виборчого законодавства та з використанням алгоритмів платформ соцмереж. Ця кампанія була розгорнута приблизно за два тижні до дати виборів.

Переможець першого туру президентських виборів в Румунії Келін Георгеску відомий антиєвропейською та антиукраїнською риторикою

Також румунська розвідка зафіксувала традиційний «російський слід», без якого не обходиться тепер навіть на виборах в США. Спецслужби констатували, що Росія здійснює на Румунію кібератаки, проводить диверсії, розповсюджує пропаганду та дезінформацію, аби поширювати у суспільстві євроскептичні та антинатовські настрої та підбурювати до протестів. Пропагандистські зусилля Кремля, зокрема, спрямовані на поширення фейкових новин, спрямованих на зменшення підтримки румунською владою України та українських біженців.

Коли спецслужби Румунії дістали докази проведення гібридних атак з боку Москви, вони зробили висновки щодо іноземного втручання у виборчий процес на користь саме кандидата Георгеску. Ці документи і стали основою для скандального судового вердикту щодо скасування результатів першого туру.

З огляду на, м’яко кажучи, напруженість ситуації, аби не бути голослівними, силовики одразу продемонстрували, звідки саме кувалася сумнівна перемога проросійського кандидата у першому турі. У суботу в «місті вампірів» Брашові відбулися обшуки у трьох помешканнях, що належать Богдану Пещіру, – 36-річному програмісту, який сколотив свої статки на криптовалютних операціях. Саме його акаунт bogpr у соцмережі TikTok спливає у розсекречених документах як джерело фінансування кампанії Георгеску: на підтримку політика було витрачено понад мільйона євро. Водночас сам Георгеску в офіційних звітах хвалився тим, що не витратив на свою кампанію взагалі нічого. У TikTok підтвердили, що саме через акаунт bogpr з 24 жовтня по 24 листопада було зроблено платежі на понад $380 тис. на рахунки інших користувачів платформи, яких залучили до прямої чи прихованої агітації за Георгеску.

Фрагмент звіту Служби безпеки Румунії щодо незаконного втручання в президентські вибори

Згідно з розсекреченим документом Міністерства внутрішніх справ, у кампанії взяли участь понад 100 осіб із загальним числом підписників понад 8 млн. За останні місяці у облікового запису bogpr був сплеск популярності – він набрав майже 200 тис. підписників і понад мільйон лайків.

Оплата здійснювалася через спеціалізовану платформу FameUp, яка використовується для контакту блогерів з брендами. У частині випадків з інфлюенсерами зв’язувалися через електронну пошту південноафриканської компанії FA Agency та пропонували тисячу євро за розповсюдження створеного нею відео.

Як свідчить звіт румунської Служби розвідки, загалом Георгеску в TikTok допомагала мережа з 25 тис. акаунтів, координованих у Telegram і Discord. Вони стали особливо активними за два тижні до виборів і мали не спільні, а унікальні IP-адреси, що ускладнило виявлення такої мережі. Пости суто передвиборчого змісту в TikTok класифікувалися як розважальні і демонструвалися без обмежень широкому колу користувачів. Серед маніпулятивних технологій, які використовувалися для просування Георгеску, використовувалося навіть створення фейкових акаунтів владних румунських інституцій, які містили «вдячні дописи та пости підтримки» на його підтримку.

Румунський Ілон Маск

Під час обшуків у Пещіра вилучили комп’ютери, пристрої, носії інформації та $7 млн. На відміну від українських власників мільйонів сумнівного походження Пещір зберігав кошти не під матрацом, а в електронних гаманцях, тож їх перевели на рахунки Національного агентства з управління арештованими активами.

Генпрокуратура вважає, що Пещір може мати відношення до злочинів корупції, відмивання грошей, комп'ютерного шахрайства та демонстрації фашистської, расистської чи ксенофобської символіки. Його підозрюють в незаконному фінансуванні виборчої кампанії кандидата в президенти грошима, що були здобуті, ймовірно, злочинним шляхом.

Силовики прориваються на віллу Богдана Пещіра, якого пов’язують з неправомірним втручанням у президентські вибори

Пещіра важко назвати публічною особою, він маловідомий за межами TikTok, де відзначився щедрими пожертвами манелістам (манеле – жанр румунської фолк-музики – Ред.) та різним користувачам платформи ще до виборів. І навіть в TikTok до останнього часу мало хто знав його справжнє ім’я. Основну частину своєї кар’єри програміст, який ввів Румунію в політичну кризу, займався криптовалютами, в основному, в компаніях з одними й тими самими партнерами: зокрема, Габріелем Проданеску – румуном, який отримав громадянство Південної Африки в 1995 році. Компанія з цієї країни вже згадувалася вище як замовник розповсюдження відео на підтримку Георгеску.

Пешір є власником компанії Digital On Ramp Solutions Srl, заснованої у 2021 році. Також разом із Проданеску він брав участь в інших компаніях, пов’язаних з криптовалютою, зокрема, Globaya Fintech SRL та BitxATM Technology SRL.

Остання спеціалізується на роботі криптобанкоматів – пристроїв, які дозволяють купувати криптовалюту за готівку або отримувати готівку в обмін на «крипту».

Нечисленні старі фото Богдана Пещіра з соцмереж. Колаж: Радіо Свобода

За інформацією румунських ЗМІ, прізвища Пещіра та Проданеску спливали у скандалах з шахрайством з криптовалютою, зокрема, вони фігурували у першому судовому процесі у Румунії щодо першого шахрайства з біткоїнами. А на спеціалізованих дискусійних онлайн-форумах на кшталт BitcoinTalk можна знайти скарги на двох не надто добросовісних партнерів. Захоплення Пешіра «криптою» дало привід для припущень, що саме у такий спосіб, який дуже важко відстежити і який не декларується офіційно, він і фінансував «безкоштовну» кампанію Георгеску.

Румунське видання Gandul дещо підняло завісу утаємниченості над загадковою персоною дуже обережного Пещіра. Журналісти дізналися, хто саме стоїть за акаунтом bogpr, та виявили, що цей власник кількох ІТ-компаній живе в Брашові на віллі в найпрестижнішому районі міста. В його гаражі стоять BMW Z4M та Porsche Cayenne, але він надає перевагу пересуванню на таксі.

Вілла Богдана Пещіра у Брашові та його скромний гараж Фото: Gandul

Після галасу навколо персони Пещіра, що здійнявся, непомітний до того чоловік був вимушений дати про себе знати. Він зробив декілька заяв, де назвав себе румунським підприємцем та інвестором та зазначив, що не знає особисто Георгеску. Пещір заперечив, що є фінансистом його кампанії, втім підкреслив, що його підтримка кандидата є абсолютно добровільною, і порівняв себе з Ілоном Маском, який вклав в компанію Дональда Трампа понад $100 млн.

На особистій сторінці у «фейсбуці» Пещір не приховує підтримки Георгеску

Також Пещір підкреслив, що частина з $380 тис., які йому інкримінують як пожертви на рахунки для просування Георгеску, пішла на соціальні потреби для хворих дітей, рахунки, які не рекламували політичний контент, та навіть на рахунки, які підтримували інших кандидатів. За словами скандального благодійника, за півтора року він зробив пожертв у TikTok на суму близько мільйона доларів і через свій акаунт став одним з найбільших донорів у Румунії. А більшість пожертв були зроблені ще задовго до початку виборчої кампанії.

Наостанок Пещір пригрозив пресі, яку звинуватив в атаці на себе, порушенні своїх прав та Конституції та пообіцяв позиватися як до румунських судів, так і до Європейського суду з прав людини.

Попри те, що Пещіру відводиться головна роль в спробі маніпуляціями та фактичному зриву виборів, після взяття свідчень у нього не було застосовувано жодних запобіжних заходів. А головне – так нічого і не заявлено про його зв’язок з росіянами.

Що далі

Коли відбудеться повторний перший тур президентських виборів у Румунії – наразі невідомо. Дати і першого, і другого туру має призначити новообраний парламент, вибори до якого відбувалися на початку грудня і до яких у спецслужб та суду поки ніяких претензій щодо легітимності нема. У парламенті вже сформувалася проєвропейська коаліція у складі Соціал-демократичної партії (PSD), «Союзу порятунку Румунії» (USR), Національної ліберальної партії (PNL) та Демократичного союзу угорців Румунії (UDMR). Перше засідання має відбутися 21 грудня і до того часу між партнерами по більшості триватимуть торги щодо нового уряду та керівних посад в парламенті.

Причому перемовини ці відбуваються аж ніяк не в комфортних умовах: на вулицях триває та буде загострюватися протистояння між симпатиками умовного демократичного проєвропейського табору та прихильниками ультраправих на чолі з Георгеску, який назвав скасування результатів виборів «офіційним переворотом». Про те, що ситуація загострюється, свідчить нещодавнє затримання румунською поліцією групи з двох десятків осіб, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї. Ця група нібито планувала зривати протести проти Георгеску та мала список політиків і журналістів, яких збиралася залякувати.

На тлі такої напруженості цілком можуть набрати популярності заклики разом з президентськими виборами влаштувати й нові вибори парламенту. І тоді політична криза в Румунії сягне апогею. Це буде для Кремля навіть більш привабливим варіантом, ніж символічна перемога її фаворита у першому турі.

Павло Вуєць, «Главком»