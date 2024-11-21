«Смерть тут усюди»: як живуть цивільні на Донеччині (фото)

«Історій, коли люди сидять під обстрілами, відмовляючись від евакуації, поки не прилетить в їх будинок – стає все більше. Саме це зараз відбувається в Кураховому»

Костянтин та Влада Ліберови показали життя цивільного населення, яке відмовилося виїжджати з прифронтової Донеччини. Фото оприлюднили в Instagram.

Фотографи зробили фото на Курахівському та Покровському напрямках.

«Смерть тут усюди. На другому фото тіло цивільного, який на своєму авто намагався виїхати в бік Покровська з села, де йдуть важкі бої. Таких цивільних, на жаль, багато», – йдеться у повідомленні.

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фото: libkos/Instagram

Костянтин та Влада Ліберови розповіли, що багато цивільних відмовляються від евакуації із прифронтових населених пунктів через те, що їм немає куди їхати.

«Історій, коли люди сидять під обстрілами, відмовляючись від евакуації, до моменту, поки не прилетить в їх будинок – стає все більше. Саме це зараз відбувається в Кураховому. Там лишаються поранені цивільні, яких ніхто не може вивезти, бо заїхати в місто вже неможливо: росіянам байдуже, військові чи евакуація, вони обстрілюють все», – зауважили фотографи.

Раніше, прикордонники на відео показали, який вигляд має острів із якого відправили в «далеке плавання» флагман Чорноморського флоту РФ «Москву». Відео опублікували на сайті Держприкордонслужби.

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