РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР

ГУР: Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході

Росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки. Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку», – йдеться у повідомленні.

ГУР зазначає, що 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ. Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.

«Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя – ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході», – зауважує розвідка.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.