Суд закрив справу проти Трампа щодо втручання у вибори

Завершено судове переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах за його спроби скасувати результати виборів

Політика мін'юсту США забороняє судове переслідування чинного президента

Окружний суд США задовольнив клопотання спеціального прокурора щодо закриття кримінальної справи проти новообраного президента США Дональда Трампа, якого звинувачували у змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Про це повідомляє The Hill

Рішення базується на політиці міністерства юстиції США, яка забороняє судове переслідування чинного президента. Оскільки Трампа обрано президентом, суд надав уряду дозвіл на закриття його справи.

Справу закрито без будь-яких застережень, хоча залишається можливість, що уряд знову висуне Трампові обвинувачення після того, як спливе термін його президентства.

Рішення судді означає завершення судового переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах за його спроби скасувати результати виборів, коли він програв Джо Байдену. Зокрема, це стосується і його причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, вчора спецпрокурор міністерства юстиції США Джек Сміт подав до суду клопотання про закриття справи проти новообораного президента Дональда Трампа стосовно впливу на результати президентських виборів 2020 року.

Як повідомлялося, новообраний президент США Дональд Трамп закликає сенаторів від Республіканської партії спробувати заблокувати плани демократів щодо затвердження більшої кількості суддів у федеральних судах до його інавгурації.

Як відомо, 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення. Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

Раніше Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, підготовлений спеціальним прокурором, що містить докази «злочинної поведінки» Дональда Трампа під час подій 2021 року, коли його прихильники атакували Капітолій.