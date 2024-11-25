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Вибори в Румунії: кандидатка в президенти Ласконі попередила про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори в Румунії: кандидатка в президенти Ласконі попередила про небезпеку
Елена Ласконі виступила із заявою після перемоги в першому турі виборів президента Румунії
фото: Inquam Photos/Octav Ganea

За словами Ласконі, країна постала перед небезпекою через вихід у другий тур Каліна Джорджеску

Проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії. Про це вона сказала під час промови після першого туру виборів, повідомляє HotNews.ro.

Лідерка опозиційного Союзу порятунку Румунії попередила, що країна постала перед небезпекою з сенсаційним виходом у другий тур ультраправого політика Каліна Джорджеску.

«Ми опинилися в історичному протистоянні між минулим і майбутнім, між збереженням молодої румунської демократії та путінізмом, між любов’ю до батьківщини та тими, хто хоче повернути Румунію в зону впливу Росії», – заявила вона.

За словами Ласконі, Джорджеску є відкритим шанувальником російського диктатора Володимира Путіна та відкрито виступає проти НАТО та ЄС. Вона закликала об'єднатись довкола неї, аби зруйнувати мрії Москви.

«Він за ізоляцію Румунії, яку він називає нейтралітетом. Він хоче знищити все, на чому тримається наше процвітання. Без НАТО ми будемо віддані на милість Росії. Якщо всі реформаторські сили згуртуються навколо СПР, наступної неділі ми маємо шанс довести, що ми сильніші за те, про що мріють у Москві», – заявила Ласконі.

Як наголосила кандидатка на пост президента, Союз порятунку Румунії – не ідеальний, однак він ніколи не зраджував цінності революції 1989 року, і незалежність від Росії та європейський шлях були його мрією.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі.  На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться через два тижні, 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі. Крім того, 1 грудня заплановані парламентські вибори

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Теги: Румунія вибори росія

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