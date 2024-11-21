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У Маріупольському районі окупанти мобілізовують молодь: скільки хлопців примусово уклали контракт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Маріупольському районі окупанти мобілізовують молодь: скільки хлопців примусово уклали контракт
Росіяни проводять агресивну мобілізацію на окупованих територіях
фото: ТАСС (ілюстративне)

Росіяни примушують підписати контракт, погрожуючи «строковою службою» на Далекому Сході 

У Маріупольському районі окупанти розпочали агресивну мобілізацію молоді. За останні 10 днів щонайменше 10 хлопців віком від 19 до 22 років примусово уклали контракт. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Однакова схема – примусове «запрошення» прямо з села до військкомату. Потім у військкоматі примушують підписати контракт, погрожуючи «строковою службою» на Далекому Сході та іншими лякалками. Щонайменше 10 хлопців віком від 19 до 22 років за останні десять днів в такий спосіб змушені були укласти контракт», – йдеться у повідомленні.

Петро Андрющенко додав, що «росіяни прикриваються «призовом», який буде тривати до початку 2025 року».

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України поліцейські тиснуть на мігрантів із Центральної Азії та змушують їх укладати контракти з армією РФ. 

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, Кремль завозив на тимчасово окуповані території мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених агресором будинків. Однак наразі через кризу будівельна галузь у РФ зупиняється, а мігрантам пропонують іти до лав ворожої армії.

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Теги: Маріуполь Донеччина мобілізація окупанти росія росіяни Україна українці

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