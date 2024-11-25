Вибори президента Румунії: хто вийшов у другий тур і що це значить для України

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня

Опрацьовано 100% бюлетенів

У першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Келін Георгеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. Про це інформує Центральна виборча комісія Румунії.

За результатами опрацювання 100% бюлетенів, перемогу в першому турі, всупереч прогнозам аналітиків, здобув незалежний ультраправий кандидат Келін Георгеску, його підтримали майже 22,94% виборців.

На другому місці опинилася голова провідної опозиційної партії Румунії «Союз порятунку громадян» Елена Ласконі, яка набрала 19,18 % голосів. Вона – прозахідна, проукраїнська лібералка.

За результатами опрацювання 100% бюлетенів, перемогу в першому турі, всупереч прогнозам аналітиків, здобув незалежний ультраправий кандидат Келін Джорджеску скриншот з сайту Центральної виборчої комісії Румунії

На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він є лідером Соціал-демократичної партії Румунії та активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

У другому турі за президентське крісло змагатимуться Келін Джорджеску і Єлена Ласконі інфографіка Центральної виборчої комісії Румунії

У другому турі за президентське крісло змагатимуться Келін Джорджеску і Елена Ласконі.

Хто такий Келін Георгеску і як він ставиться до України

Келін Георгеску – релігійний і націоналістичний політик. Він проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва харчів та енергії.

Політик також стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином інтереси його країни. А ще заявляв, що війна в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Коли Георгеску був маловідомим професором університету, то використовував TikTok для згуртування виборців навколо себе. Він також зазнав жорсткої критики за свої попередні коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії ХХ століття.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться через два тижні, 8 грудня. Крім того, 1 грудня заплановані парламентські вибори.