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Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента
Тепер уряд повинен призначити нову дату виборів. Це рішення є остаточним і загальнообов’язковим
колаж: glavcom.ua

Причиною стало те, що кампанія кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону

Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля, про це повідомляє Digi24.

Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Тепер уряд повинен буде призначити нову дату виборів, і весь виборчий процес почнеться з початку, з реєстрації та затвердження кандидатів.  

«Судді ухвалили рішення після термінових консультацій на тлі великої кількості нових запитів про скасування результатів президентських виборів. У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою оборони країни», – йдеться у матеріалі. Згідно ними, кампанія проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску була результатом організованих з-за кордону маніпуляцій.

Виборчий процес у Румунії буде відновлено в повному обсязі, і уряд встановить нову дату президентських виборів. Буде встановлено і нову календарну програму для дій, необхідних для проведення виборів 2024 року.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Георгеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. А ще в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».

Як свідчать оприлюднені дані, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії були використані 25 тис. облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали «ботоферми». Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію були витрачені значні кошти, а масштаби й географія вказують на «державного оператора».

Ці 25 тис. акаунтів «стали дуже активними за два тижні до дати виборів», стверджують у службі зовнішньої розвідки Румунії (SRI). 797 зі згаданих облікових записів були створені «з 2016 року», зазначено в документі, і мали вкрай низьку активність (1%) до 11 листопада 2024 року. Після цього «вся мережа була активована на повну потужність». За даними румунської розвідки, агресивну кампанію Георгеску вели з використанням алгоритмів соцмереж, що дало змогу різко підвищити його популярність. 

Як відомо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів. 

Другий тур президентських виборів у Румунії мав відбутися 8 грудня.

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Теги: документи Румунія Конституційний суд вибори

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