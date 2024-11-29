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Японія хоче «налагодити мир» із Росією? Новий прем'єр країни відзначився суперечливою заявою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія хоче «налагодити мир» із Росією? Новий прем'єр країни відзначився суперечливою заявою
Прем'єр-міністр Японії знову заявив про бажання підписати мирний договір з Росією
фото із відкритих джерел

Прем'єр Японії заявив про намір укласти мирний договір із Росією

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що його уряд зберігає курс на «вирішення територіальної проблеми та укладання мирного договору» з Росією, незважаючи на «поточні складнощі в японсько-російських відносинах». Про це глава уряду заявив, виступаючи із програмною промовою перед парламентом.

«Японсько-російські відносини перебувають у важкому стані, але наша країна продовжить курс на вирішення територіальної проблеми та укладання мирного договору», – зауважив він.

Таким чином Ісіба слово в слово повторив формулювання, яке вже озвучував у жовтні, коли виступав перед парламентом зі своїє першою з моменту обрання програмною промовою.

Нагадаємо, що Москва та Токіо з середини минулого століття проводили переговори з метою вироблення мирної угоди за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою на шляху до цього залишаються розбіжності щодо прав на південну частину Курил. Після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, проте Японія заперечує приналежність Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи дрібних безлюдних островів. МЗС РФ неодноразово наголошувало, що російський суверенітет над цими територіями, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву.

Після запровадження Токіо санкцій проти країни-агресорки у зв'язку з війною в Україні Росія припинила консультації з Японією щодо мирного договору. Москва також вийшла з переговорів із Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курильських островах та заблокувала продовження для Японії дії статусу партнера Організації чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

До слова, Росія готується до ескалації у Східній Азії, погрожуючи Японії оновленою ядерною доктриною. Про це заявив посол України в Японії Сергій Корсунський. Так, речниця МЗС Марія Захарова пригрозила Японії оновленою ядерною доктриною Росії. Так, за словами Захарової, якщо США розмістять свої ракети в Японії, то Росія буде «вимушена вжити заходів щодо зміцнення своєї обороноздатності». При цьому Захарова не забула нагадати, що Росія нещодавно оновила ядерну доктрину, мовляв, саме та прописана можлива відповідь на дії Сполучених Штатів.

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Теги: росія міністр Японія суверенітет Москва переговори

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