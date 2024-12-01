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Протести у Грузії тривають, мобілізовано спецназ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Протести у Грузії тривають, мобілізовано спецназ
Протестувальники біля будівлі парламенту Грузії
фото: Sova

Окрім Тбілісі, мітинги відбуваються у Батумі, Поті, Кутаїсі та інших містах країни

На площі Руставелі у столиці Грузії Тбілісі ввечері 1 грудня триває мітинг демонстрантів проти рішення влади заморозити переговори про вступ країни до Європейського союзу до 2028 року. Поруч є загони силовиків, пригнано водомети. Про це повідомляє грузинське видання Sova.

Зазначається, що учасники акцій протесту на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту перекрили рух.

За даними грузинських ЗМІ, був мобілізований загін спеціального призначення в районі площі Свободи, зокрема біля пам'ятника Георгію-Побєдоносцю.

Також там були помічені водомети, які підготували співробітники правоохоронних органів, вірогідно для застосування під час чергового розгону мітингу.

Поліцейський кордон стоїть на двох вулицях (Читадзе та Чичинадзе), розташованих по обидва боки від будівлі парламенту.

Нижче них триває мітинг, який зібрав велику кількість демонстрантів.

Як передає «Ехо Кавказа», частина протестувальників перейшла від будівлі парламенту на Руставелі до Громадського мовника. Там було перекрито дорогу, триває акція.

Окрім Тбілісі, мітинги також відбуваються у Батумі, Поті, Кутаїсі та інших містах країни.

У Грузії четвертий день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: міністр вибори акція Грузія протест посол кордон Саломе Зурабішвілі переговори мітинг

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