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Українські розвідники знищили три дороговартісні радіолокаційні комплекси РФ у Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Українські розвідники знищили три дороговартісні радіолокаційні комплекси РФ у Криму
РЛС «Подльот» та «Каста-2е2»
фото: ГУР

Спецоперацію в Криму Україна провела 29 листопада

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України вразили ще три радіолокаційні станції РФ в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії», – йдеться в повідомленні.

Таким чином уражено:

  • одну РЛС «Каста-2е2»;
  • дві РЛС «Подльот».

РЛС «Каста-2е2» – це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема, на гранично малих висотах, видачі їх координат та параметрів руху на системи управління протиповітряних засобів. Заявлена виробником інструментальна дальність огляду цієї радіолокаційної станції сягає 150 км.

РЛС «Підльот» призначена для виявлення та супроводу літаків, вертольотів і крилатих ракет на малих і надзвичайно малих висотах. Вона здатна одночасно стежити за понад 200 цілями, які знаходяться на висоті понад 10 км і на відстані понад 200 км. На озброєння російської армії ця станція надійшла у 2015 році. Її вартість сягає понад 5 млн дол.

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року розвідники також знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс «Подльот», вартістю 5 млн дол.

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Теги: розвідка Крим росія окупанти озброєння ГУР

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