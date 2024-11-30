Українські розвідники знищили три дороговартісні радіолокаційні комплекси РФ у Криму

РЛС «Каста-2е2» – це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема, на гранично малих висотах, видачі їх координат та параметрів руху на системи управління протиповітряних засобів. Заявлена виробником інструментальна дальність огляду цієї радіолокаційної станції сягає 150 км.

РЛС «Підльот» призначена для виявлення та супроводу літаків, вертольотів і крилатих ракет на малих і надзвичайно малих висотах. Вона здатна одночасно стежити за понад 200 цілями, які знаходяться на висоті понад 10 км і на відстані понад 200 км. На озброєння російської армії ця станція надійшла у 2015 році. Її вартість сягає понад 5 млн дол.