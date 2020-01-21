Що відбувається в ДАБІ: в Офісі президента з’явилися нові «смотрящі»?

Володимир Родін – вповноважений Трофімовим куратор?

Останні тижні навколо призначень в Державній архітектурно-будівельної інспекції розгорнулися неабиякі пристрасті. Причому, щоб не допустити ситуації, яка б вийшла з берегів, прем'єр-міністр Олексій Гончарук навіть прові нараду щодо розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві.

На цій нараді голова уряду запевнив, що жодних корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції не буде, при цьому навіть припустив, що ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз, буде... ліквідована.

«Тіньовий ринок посередницьких послуг при видачі ліцензій на будівництво оцінюють у близько 100 млн грн на рік. А за даними 2018 року, майже 50% заявок отримали відмови! Більше жоден чиновник не зможе «кошмарити» забудовника хабарями та надуманими відмовами», - запевнив він у себе в Тelegram за підсумками наради.

Новий помічник

Між тим питання з кадрами в ДАБІ спричинили справжню міжвидову боротьбу за виживання. Для пересічної людини інколи навіть не до кінця зрозуміло, хто і за що там бореться. І на чийому боці нинішнє керівництво, яке нині представлене виконуючою обов’язки керівника Інспекції архітектурно-будівельного контролю Оленою Костенко. З однієї сторони, пані Костенко заявляє про повну прозорість добору команди у Ігспекцію, з іншої – оператори ринку впевнені, що нині процесами керують зовсім інші люди, а Костенко змушена лише виконувати вказівки, які їй «спускаються» згори.

Олена Костенко (Фото: Уніан)

Дійшло до того, що на нараді у прем’єра найбільші гравці будівельної галузі висловили претензії щодо того, що процесами всередині ДАБІ керують люди, які за своїми функціональними обов’язками навряд чи можуть це робити. І коли прем’єр-міністр Гончарук поставив пряме запитання, чи це так, в залі відчулося помітне пожвавлення. Бо названі прізвища – Олександра Сергієнка та Олександра Воробйова – усі учасники ринку знають точно. І перший, і другий – достатньо відомі особи у будівельній галузі, попри те, що їх імена нічого не кажуть пересічному українцю.

Наприклад, Сергієнко за часів колишнього керівника ДАБІ в Києві Сергія Кучера очолював одне з управлінь Інспекції, яке за даними журналістів, є автором схеми «5 доларів з квадратного метра» (які треба сплатити за отримання дозвільних документів на будівництво, - «Главком»). Олександр Воробйов – колишній заступник Сергієнка, якого журналісти-розслідувачі також пов’язують з причетністю до непрозорих схем.

Нарада у прем’єра закінчилася дорученням очільниці ДАБІ позбутися одіозних радників, а також пропозицією провести непублічну нараду з забудовниками, які можуть пролити світло на їх діяльність. Щоправда, в те, що це розпорядження буде виконано, є великі сумніви.

Так, журналіст Сергій Іванов вважає, що доручення голови уряду «як серпом по пальцях, бо гроші та зобов'язання». «Тепер на вагах - репутація прем’єра проти мільярдного корупційного конгломерату. Протягом кількох наступних днів стане зрозуміло, хто в цій країні влада», - пише Іванов.

Як же так сталося, що Костенко, попри заяви про очищення в ДАБІ, «пригріла» біля себе людей, які її дискредитовують? Існує версія, що всі ниточки тягнуться до... Офісу президента, у якому виявили зацікавленність у підконтрольності Інспекції.

У різних ЗМІ уже неодноразово писали, що колишній керівник Інспекції Сергій Кучер надто зблизився з Офісом Зеленського і навіть став керівником скандального «Укрбуду», що викликало акції протесту вкладників. Під час «каденції» Кучера в інспекції було чимало гучних скандалів з незаконними забудовами, а в 2018 році його навіть було оголошено в розшук через зловживання владою.

Акція протесту під будівлею «Укрбуда»

Як писав «Главком», Кучера привів в Офіс президента перший заступник глави ОП Сергій Трофімов. «Саме Трофімов привів Кучера на засідання РНБО з питань скандального державного будівельного холдингу «Укрбуд». Згодом Рада директорів «Укрбуду» призначила Кучера президентом, вирішивши, що він впорається з роллю кризового менеджера корпорації, яка опинилась на межі банкрутства. От тільки Кучер давно пов'язаний з Максимом Микитасем, який, власне, і довів «Укрбуд» до того стану, який може спровокувати ланцюгову реакцію на ринку нерухомості», - йдеться в матеріалі.

Існує також і версія, що Кучер міг стати біля керма «Укрбуду» за сприяння забудовників братів Горових, які ще з часыв Януковича мають досить серйозний вплив на галузь.

Але було б наївно думати, що Трофімов чи Горові тримають питання ДАБІ в режимі щоденного моніторингу. Очевидно, що для того, щоб це робити, потрібні безпосередні «куратори». І вони теж знайшлися в офісі президента.

За даними ЗМІ, в Офісі президента трудиться позаштатний працівник, який тут має навіть власний кабінет. Це – Володимир Родін, радник на громадських засадах першого заступника голови ОП Сергія Трофімова, а до сферу його впливу належить вирішення кадрових питань по областях, а також забудова столиці. В ОП цю інформацію поки що не підтвердили, як і не спростували. Хоча «Главком» відправляв відповідний запит в ОП.

У відкритих джерелах зв'язок Володимира Родіна із будівельною сферою простежується, оскільки , за даними ЗМІ, він тривалий час працював топ-менеджером у будівельній компанії BD Holding, яка об’єднує десяток компаній. У травні минулого року Володимир Родін став власником однієї з них: BD Network – провайдер інтернету та цифрового телебачення, який обслуговує мешканців об’єктів, які звів забудовник BD Holding – зокрема, і житловий комплекс «Європейка».

Наталія Сокирчук, «Главком»