Сіра зона політичної реклами. Кого піарять одеські Telegram-канали?

Писали і перестали: діяльність Труханова у Telegram

Аудиторія десяти найбільших Telegram-каналів Одеси на сьогодні – щонайменше три мільйони підписників. Переважно вони публікують інформацію про ситуацію в місті, а також про діяльність окремих місцевих політиків. Більшість публікує дописи російською мовою.

Найбільше в одеських Telegram-каналах пишуть про діяльність Одеської міської ради та міського голову Геннадія Труханова. За останні пів року про нього згадали майже 600 разів. Водночас інші місцеві політики в дописах майже не фігурують.

Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють найпопулярніші одеські Telegram-канали, як вони висвітлюють діяльність мера Геннадія Труханова та інших місцевих політиків, а також чому деякі канали в один момент перестали про нього згадувати.

Це третя частина моніторингу реклами партій та політиків у регіонах України, який проводить Рух «Чесно».

Кого в Одесі найчастіше згадують?

Лідером серед згадуваних одеських політиків, очікувано, є міський голова Геннадій Труханов – за шість останніх місяців найбільші Telegram-канали Одеси написали про нього 572 рази.

Загалом про Труханова згадують у контексті висвітлення його роботи, наприклад, як Труханов зустрівся з новим начальником ОВА Олегом Кіпером, провів нараду на одному із пляжів щодо відкриття сезону, відвідав постраждалих від обстрілів у лікарні, прокоментував встановлення модульних будинків для вимушених переселенців тощо.

Зазначимо, що писати про роботу місцевих посадовців, якщо є інфопривід, нормально. Крім того, варто зважати на особливості воєнного стану, наприклад, саме вони зазвичай повідомляють інформацію про наслідки обстрілів чи стан відновлення міста після них.

Проте іноді про політиків згадують не в контексті їхньої роботи, і саме за такими дописами може ховатися реклама. Варто зважати, що вона може публікуватися як на чиюсь підтримку, так і бути негативною або відверто «чорнушною».

Одеські Telegram-канали досить активно висвітлювали позицію мера Труханова щодо перейменування вулиць та знесення пам’ятника Пушкіну. Так, одразу кілька одеських каналів написали про те, що «Гена высказался против демонтажа памятника Пушкину». А після цього запитали: «Як вам взагалі наш мер зараз?» І такі дописи мають великі охоплення місцевої аудиторії.

Привабливим мера для одеситів роблять і дописи, покликані продемонструвати його людяність і співчуття. Наприклад, «Одеса info» опублікувала допис про те, як Труханов завітав до одеської родини, яка отримала компенсацію за знищене внаслідок ракетного обстрілу житло.

Зазвичай подібні дописи мають іміджевий формат і додають популярності політику. Водночас, якщо їх публікує офіційна сторінка самого мера або його партії, це не дивно, адже саме вони мають інформувати громадян про його діяльність. А ось інші ресурси, як правило, такі послуги надають за гроші.

І якщо законодавством передбачено, що реклама у ЗМІ має бути промаркована (не всі медіа цього дотримуються), то в Telegram це, на жаль, досі ніяк не регулюється. Тож дізнатися, хто, скільки та з якого бюджету заплатив тому чи іншому Telegram-каналу, майже неможливо.

Водночас, зазначимо, одеські Telegram-канали пишуть не лише про Труханова. Вони публікували інформацію і про діяльність інших політиків, наприклад про чинного президента Володимира Зеленського, а також про п’ятого президента та чинного нардепа й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Крім того, найбільші одеські Telegram-канали висвітлювали візит Володимира Зеленського до міста і заяви Порошенка про намір судитися з керівництвом Верховної Ради через заборону виїзду за кордон.

Одеська мережа

Найбільшими серед одеських Telegram-каналів є «Одеса Info» та «ХуОдеса». Аудиторія кожного з них перевищує 730 тис. підписників, а дописи публікуються російською мовою.

Загалом на найбільші Telegram-канали Одеси підписано понад 3 млн користувачів. За даними дослідження ElitExpert, вартість реклами на цих каналах варіюється від 2,5 тис. гривень до 40 тис. гривень.

Руху «Чесно» в Telegram-каналі «ХуОдеса» підтвердили, що розміщення допису до 1024 символів і до 10 фото чи відео коштуватиме у них 1 тис. доларів США.

Переписка з ботом XYDMIN

Аналіз діяльності Telegram-каналів показує, що зазвичай вони працюють мережею. Наприклад, заснований у січні 2023 року канал «Главное новостное. Одесса» має власну мережу каналів майже по всій області. Переважно вони репостять дописи одне одного.

Telegram-канал «Труха Одесса» найчастіше бере новини з «Труха Україна». Що не дивно, адже канал входить до найбільшої мережі українських Telegram-каналів, яку заснував харківʼянин Максим Лавриненко.

«Одесса БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» активно репостить дописи «Одеса Info», а також закликає переходити та підписуватись на цей канал. Відтак можна припустити, що канали активно співпрацюють або належать до однієї мережі.

Примітно, що ще нещодавно найбільші Telegram-канали регулярно публікували дописи про діяльність мера Труханова. Зокрема «Хуевая Одесса» щомісяця публікувала біля 10 дописів зі згадками Труханова. «Новости Одесса» також писали про мера від 3 до 17 разів на місяць, як і інші великі канали.

Однак із кінця січня цього року канал «Одесса БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» перестав згадувати про Труханова, а інші великі Telegram-канали з лютого роблять це значно рідше.

Можемо припустити, що такий синхронний спад пов’язаний з тим, що попередні згадки Труханова не були органічними. Як правило, рекламні кампанії відбуваються хвилями. Натомість органічні згадки рідко припиняються настільки раптово.

Нагадаємо, раніше Рух «Чесно» писав про те, як топові політики Дніпра рекламуються у Telegram-каналах та «зливають» на інформаційні кампанії мільйони з бюджету міста.

Олеся Ланцман, Рух «Чесно»