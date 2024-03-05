«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали?

На кого працює мережа харківських анонімних каналів

Найбільша українська мережа Telegram-каналів була заснована в Харкові – мова йде про «Труху». Вона обʼєднує сотні сторінок по всій Україні та декілька в самому Харкові. Водночас 10 найпопулярніших харківських Telegram-каналів охоплюють близько 2,5 млн користувачів.

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Хоча ця платформа має російських засновників, це не завадило їй стати популярним майданчиком для реклами серед українських політиків. Наприклад, лише протягом 2023 року місцеві канали згадали мера Харкова Ігоря Терехова у понад тисячі дописів.

За даними Telegram-ботів, вартість лише одного рекламного допису стартує від кількох тисяч гривень та може сягати десятків тисяч. Відстежити такі витрати важко через анонімність власників більшості каналів та «сірі» розрахунки.

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Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють 10 найпопулярніших харківських каналів, як вони висвітлюють діяльність міського голови Ігоря Терехова та про кого ще з політиків пишуть.

Це перша частина моніторингу «Чесно» реклами партій та політиків у регіонах України.

Про кого пишуть харківські канали?

Лідером згадок у харківських анонімних каналах є чинний мер міста Ігор Терехов. Загальна кількість новин про нього за останній рік перевищує тисячу. Канали активно поширюють матеріали про соціальну політику мера.

«Безплатний проїзд», «школи у метрополітені», «українізація Харкова» – це лише частина дописів, які допомагають нарощувати популярність Терехова серед мешканців міста. На додаток канали у клішованій формі вітають Терехова з днем народження та річницями перебування на посаді.

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Наприклад, канал «Алексеевка🇺🇦 Харьков» висловлював свою підтримку меру у відео, яке демонструвало нібито поганий вигляд міста до початку його роботи: «Два роки тому Ігор Терехов переміг Михайла Добкіна і став міським головою за менше ніж три місяці до повномасштабного вторгнення. Судячи з того, що чекало місто попереду і як Харків тримається та виглядає навіть в часи війни – харківʼяни зробили правильний вибір».

Бурхливі реакції у коментарях викликають новини про безоплатний проїзд, який запровадив мер із травня 2022 року. Майже всі канали поширювали вислів Терехова про те, що така ініціатива у Харкові буде, допоки на це будуть бюджетні гроші. На компенсацію «безплатного проїзду» на 2024 рік було виділено 1,2 млрд грн із місцевого бюджету.

Ще одним частим приводом згадати мера є облаштування шкіл та дитячих садків у метрополітені з літа 2023 року. У країні та Харкові зокрема це практикується вперше. Станом на грудень там навчалося 2142 дитини.

Натомість російськомовні Telegram-канали не менш активно транслювали судовий процес за позовом Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя через використання Тереховим російської мови в соцмережах. Київський районний суд Харкова скасував штраф за порушення мовного законодавства.

Сам Ігор Терехов після постанови став вести соцмережі українською мовою та у наступних інтерв’ю зазначав, що прийде час і Харків почне розмовляти виключно українською.

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Водночас партію «Блок Кернеса: успішний Харків», яку очолює Ігор Терехов, за останній рік не згадали жодного разу. Ймовірно, тому, що персоналістська партія ототожнюється не з чинним мером, а із її покійним засновником Геннадієм Кернесом.

Крім того, після смерті Кернеса Telegram-канали міста часто писали про позови сина ексмера до Ігоря Терехова через нібито «нелегітимну передачу влади у 2020 році за допомогою сфальсифікованого підпису». Позивач, окрім іншого, вимагає забрати імʼя батька із назви партії.

Так зʼявилися новини із заголовками «Терехов – незаконний мер Харкова», «У партії Терехова заберуть головний актив» тощо.

Telegram-канали Харкова піарять не лише Ігоря Терехова. Часто вони пишуть про точкові події, наприклад про заборону виїзду Петра Порошенка за кордон для зустрічі з Віктором Орбаном, закон про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла та інші.

Харківська мережа

Найбільшими за кількістю читачів є «Харьков Life | Харків», «Хуйовий Харків | Хуевый Харьков» та «Труха Харків». На кожен із них підписано від 400 тис. до 600 тис. читачів. Загалом десять найпопулярніших харківських каналів охоплюють близько 2,5 млн людей.

Переважно Telegram-канали працюють не поодинці. Часто вони або створюються всередині вже існуючих мереж, або їх продають чи купують. Так, наприклад, від початку червня 2023 року канал «Доброго вечора, ми з Харкова» починає згадувати «Труху».

Вони не просто репостили новини, а напряму закликали підписуватися на всеукраїнський канал «Труха Україна» та пов’язані з ним «Труха жесть 18+», «Труха спорт» та ін. За пів року згадок назбиралося більше сотні.

Також канал кілька разів поширював інтерв’ю засновника каналів «Трухи» Максима Лавриненка.

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Аналогічну рекламу можна спостерігати і у зворотному напрямку. Канали «Трухи» починають активно рекламувати канали «Доброго вечора» знову-таки з червня 2023 року.

Реклами мають ідентичну візуальну структуру та наповнення не просто так. За розміщення реклами на цих каналах відповідає той самий Telegram-бот.

Фрагмент листування Руху ЧЕСНО з адміністраторами каналу «Труха/Харьков»

Цьому може існувати кілька пояснень. По-перше, канал «Доброго вечора, ми з України» могли продати власникам «Трухи». Точно підтвердити чи спростувати це неможливо, оскільки інформація про зміну власників є закритою для аудиторії.

По-друге, можна припустити, що це взаємна реклама. Проте у цьому випадку канали не використовували б для продажу реклами той самий акаунт.

Схожу рекламу «Трухи» можна спостерігати і на сторінці «Харків 1654». Тобто щонайменше три з десяти найпопулярніших каналів Харкова прямо чи опосередковано повʼязані з «Трухою».

Канали «Алексеевка🇺🇦 Харьков✙», «Хуйовий Харків», «ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков», «Харків 1654 | Місто-герой 🇺🇦» часом проводять спільні «адмінські збори» на потреби війська. Це свідчить про співпрацю мережі анонімних каналів.

Єдиним відмінним з усіх проаналізованих каналів є «Хуйовий Харків». У ньому часто в сатиричній формі критикується чинна міська влада.

Він взаємодіє з іншими харківськими каналами тільки через проведення «адмінських зборів». Спільні рекламні дописи помітні приблизно із 30 всеукраїнськими каналами.

Зрозуміти, чи справді політики витрачають гроші на піар у регіональних анонімних каналах, важко. Вартість дописів не публічна та коливається залежно від наповнення.

Фрагмент листування Руху ЧЕСНО з адміністраторами каналу «ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков»

Крім того, розрахунки часто проходять неофіційно: чи то за готівку, чи то за посередництва третіх сторін. Законодавство Telegram-канали також не регулює, вони не потрапляють під дію закону «Про медіа».

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Відтак в Україні діє фактично «сіра зона» для політичної реклами: про витрати на Telegram можуть не звітувати, адже перевірити їх наразі неможливо. А через формат дописів без відповідного маркування неможливо довести, що це взагалі реклама.

Методологія : У Telegram-каналах існує як відкрита, так і прихована політична реклама. У ході моніторингу визначаються 10 найпопулярніших місцевих каналів. Для виявлення обох видів політичної реклами ефективним є аналіз тексту за ключовими словами та згадками назви політичної сили, її лого, слогану або голови. Відкрита реклама зазвичай містить заклики до підписки чи репосту, іноді супроводжується відповідними дисклеймерами.

Зазначимо, представник пресслужби ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що ворог для досягнення цілей із просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні масово створює та купує Telegram-канали. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику в соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Рух «Чесно» дослідив найбільші українські Telegram-канали та те, кого з політиків вони піарять. Тоді на деяких харківських сторінках була виявлена прихована реклама нардепів від «Слуги народу» Павла Якименка та Олексія Красова.