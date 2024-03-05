Головна Публікації
search button user button menu button

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали?

Медіа
Олександра Левчак glavcom.ua
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали?
колаж: chesno.org

На кого працює мережа харківських анонімних каналів

Найбільша українська мережа Telegram-каналів була заснована в Харкові – мова йде про «Труху». Вона обʼєднує сотні сторінок по всій Україні та декілька в самому Харкові. Водночас 10 найпопулярніших харківських Telegram-каналів охоплюють близько 2,5 млн користувачів.

Хоча ця платформа має російських засновників, це не завадило їй стати популярним майданчиком для реклами серед українських політиків. Наприклад, лише протягом 2023 року місцеві канали згадали мера Харкова Ігоря Терехова у понад тисячі дописів.

За даними Telegram-ботів, вартість лише одного рекламного допису стартує від кількох тисяч гривень та може сягати десятків тисяч. Відстежити такі витрати важко через анонімність власників більшості каналів та «сірі» розрахунки. 

Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють 10 найпопулярніших харківських  каналів, як вони висвітлюють діяльність міського голови Ігоря Терехова та про кого ще з політиків пишуть.

Це перша частина моніторингу «Чесно» реклами партій та політиків у регіонах України.

Про кого пишуть харківські канали?

Лідером згадок у харківських анонімних каналах є чинний мер міста Ігор Терехов. Загальна кількість новин про нього за останній рік перевищує тисячу. Канали активно поширюють матеріали про соціальну політику мера. 

«Безплатний проїзд», «школи у метрополітені», «українізація Харкова» – це лише частина дописів, які допомагають нарощувати популярність Терехова серед мешканців міста. На додаток канали у клішованій формі вітають Терехова з днем народження та річницями перебування на посаді.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 1
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 2

Наприклад, канал «Алексеевка🇺🇦 Харьков» висловлював свою підтримку меру у відео, яке демонструвало нібито поганий вигляд міста до початку його роботи: «Два роки тому Ігор Терехов переміг Михайла Добкіна і став міським головою за менше ніж три місяці до повномасштабного вторгнення. Судячи з того, що чекало місто попереду і як Харків тримається та виглядає навіть в часи війни – харківʼяни зробили правильний вибір». 

Бурхливі реакції у коментарях викликають новини про безоплатний проїзд, який запровадив мер із травня 2022 року. Майже всі канали поширювали вислів Терехова про те, що така ініціатива у Харкові буде, допоки на це будуть бюджетні гроші. На компенсацію «безплатного проїзду» на 2024 рік було виділено 1,2 млрд грн із місцевого бюджету.  

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 3

Ще одним частим приводом згадати мера є облаштування шкіл та дитячих садків у метрополітені з літа 2023 року. У країні та Харкові зокрема це практикується вперше. Станом на грудень там навчалося 2142 дитини. 

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 4
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 5

Натомість російськомовні Telegram-канали не менш активно транслювали судовий процес за позовом Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя через використання Тереховим російської мови в соцмережах. Київський районний суд Харкова скасував штраф за порушення мовного законодавства. 

Сам Ігор Терехов після постанови став вести соцмережі українською мовою та у наступних інтерв’ю зазначав, що прийде час і Харків почне розмовляти виключно українською.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 6
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 7

Водночас партію «Блок Кернеса: успішний Харків», яку очолює Ігор Терехов, за останній рік не згадали жодного разу. Ймовірно, тому, що персоналістська партія ототожнюється не з чинним мером, а із її покійним засновником Геннадієм Кернесом.

Крім того, після смерті Кернеса Telegram-канали міста часто писали про позови сина ексмера до Ігоря Терехова через нібито «нелегітимну передачу влади у 2020 році за допомогою сфальсифікованого підпису». Позивач, окрім іншого, вимагає забрати імʼя батька із назви партії. 

Так зʼявилися новини із заголовками «Терехов – незаконний мер Харкова», «У партії Терехова заберуть головний актив» тощо. 

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 8
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 9

Telegram-канали Харкова піарять не лише Ігоря Терехова. Часто вони пишуть про точкові події, наприклад про заборону виїзду Петра Порошенка за кордон для зустрічі з Віктором Орбаном, закон про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла та інші.

Харківська мережа

Найбільшими за кількістю читачів є «Харьков Life | Харків», «Хуйовий Харків | Хуевый Харьков» та «Труха Харків». На кожен із них підписано від 400 тис. до 600 тис. читачів. Загалом десять найпопулярніших харківських каналів охоплюють близько 2,5 млн людей.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 10

Переважно Telegram-канали працюють не поодинці. Часто вони або створюються всередині вже існуючих мереж, або їх продають чи купують. Так, наприклад, від початку червня 2023 року канал «Доброго вечора, ми з Харкова» починає згадувати «Труху». 

Вони не просто репостили новини, а напряму закликали підписуватися на всеукраїнський канал «Труха Україна» та пов’язані з ним «Труха жесть 18+», «Труха спорт» та ін. За пів року згадок назбиралося більше сотні.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 11

Також канал кілька разів поширював інтерв’ю засновника каналів «Трухи» Максима Лавриненка.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 12

Аналогічну рекламу можна спостерігати і у зворотному напрямку. Канали «Трухи» починають активно рекламувати канали «Доброго вечора» знову-таки з червня 2023 року. 

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 13

Реклами мають ідентичну візуальну структуру та наповнення не просто так. За розміщення реклами на цих каналах відповідає той самий Telegram-бот.

Фрагмент листування Руху ЧЕСНО з адміністраторами каналу «Труха/Харьков»
Фрагмент листування Руху ЧЕСНО з адміністраторами каналу «Труха/Харьков»

Цьому може існувати кілька пояснень. По-перше, канал «Доброго вечора, ми з України» могли продати власникам «Трухи». Точно підтвердити чи спростувати це неможливо, оскільки інформація про зміну власників є закритою для аудиторії. 

По-друге, можна припустити, що це взаємна реклама. Проте у цьому випадку канали не використовували б для продажу реклами той самий акаунт. 

Схожу рекламу «Трухи» можна спостерігати і на сторінці «Харків 1654». Тобто щонайменше три з десяти найпопулярніших каналів Харкова прямо чи опосередковано повʼязані з «Трухою».

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 14

Канали «Алексеевка🇺🇦 Харьков✙», «Хуйовий Харків», «ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков», «Харків 1654 | Місто-герой 🇺🇦» часом проводять спільні «адмінські збори» на потреби війська. Це свідчить про співпрацю мережі анонімних каналів.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 15

Єдиним відмінним з усіх проаналізованих каналів є «Хуйовий Харків». У ньому часто в сатиричній формі критикується чинна міська влада. 

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 16
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 17

Він взаємодіє з іншими харківськими каналами тільки через проведення «адмінських зборів». Спільні рекламні дописи помітні приблизно із 30 всеукраїнськими каналами.

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали? фото 18

Зрозуміти, чи справді політики витрачають гроші на піар у регіональних анонімних каналах, важко. Вартість дописів не публічна та коливається залежно від наповнення. 

Фрагмент листування Руху ЧЕСНО з адміністраторами каналу «ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков»
Фрагмент листування Руху ЧЕСНО з адміністраторами каналу «ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков»

Крім того, розрахунки часто проходять неофіційно: чи то за готівку, чи то за посередництва третіх сторін. Законодавство Telegram-канали також не регулює, вони не потрапляють під дію закону «Про медіа».

Відтак в Україні діє фактично «сіра зона» для політичної реклами: про витрати на Telegram можуть не звітувати, адже перевірити їх наразі неможливо. А через формат дописів без відповідного маркування неможливо довести, що це взагалі реклама.

Методологія: У Telegram-каналах існує як відкрита, так і прихована політична реклама. У ході моніторингу визначаються 10 найпопулярніших місцевих каналів. Для виявлення обох видів політичної реклами ефективним є аналіз тексту за ключовими словами та згадками назви політичної сили, її лого, слогану або голови. Відкрита реклама зазвичай містить заклики до підписки чи репосту, іноді супроводжується відповідними дисклеймерами.

Зазначимо, представник пресслужби ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що ворог для досягнення цілей із просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні масово створює та купує Telegram-канали. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику в соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Рух «Чесно» дослідив найбільші українські Telegram-канали та те, кого з політиків вони піарять. Тоді на деяких харківських сторінках була виявлена прихована реклама нардепів від «Слуги народу» Павла Якименка та Олексія Красова.

Олександра Левчак
Аналітикиня партійних фінансів

Читайте також:

Теги: мер українці Україна Telegram Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі пес, що витяг мертву дитину з-під завалів – і ліг тужити
Український пес людяніший за російського режисера
Вчора, 09:40
«За останні місяці урядом ухвалено цілий пакет постанов, суть яких – терміново треба зводити оборонні споруди»
Чому Україна не показує Путіну «зуби»
1 березня, 20:00
Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу
Польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» в діяльності
27 лютого, 18:58
«Веймарський трикутник» зробив заяву щодо підтримки України
«Веймарський трикутник» зробив заяву щодо підтримки України
13 лютого, 02:33
Баскетболіст у складі юнацької збірної України виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії
У Німеччині вбито 17-річного українського баскетболіста
12 лютого, 04:17
Журналіст Карлсон вкотре виступив із скандальними відвертостями
Американський пропагандист Такер Карлсон вперше висловився про смерть Навального
21 лютого, 09:20
Тривають перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах
Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати
25 лютого, 12:03
LP зауважила, що любить Україну, підтримує і буде підтримувати її завжди
Американська співачка LP після скандалу з російським прапором звернулася до українців
1 березня, 09:08
71-річна жінка з Сумщина постраждала від шахрая
Пенсіонерка віддала 90 тисяч грн аферисту, який вдавав закоханого у неї іноземця
3 березня, 12:28

Публікації

«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали?
«Сіра зона» політичної реклами. Кого піарять харківські Telegram-канали?
Сьогодні, 14:10
Російська дошкільна освіта – наступна жертва кремлівської пропаганди
Російська фабрики зомбі. Путін прийшов за солдатами у… дитячі садочки
Сьогодні, 11:11
Практично до кінця 19 століття представники «русского» етносу називали себе «мужики», не вживаючи етнонім «русский» до себе
«Метод Шварценеггера». Про дегуманізацію росіян
2 березня, 21:00
За другу половину лютого Україна скоротила російський військовий авіапарк на 13 одиниць
Російський літакопад. Україна наблизила ворожі ВПС до спіралі смерті
1 березня, 13:50
Розбудова оборонних споруд по лінії фронту: уряд схвалив в останні місяці цілий пакет постанов
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?
1 березня, 08:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
33K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
20K
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
12K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
11K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
9100
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua