Правляча партія Грузії пропонує обмежити права ЛГБТ

Як зазначив ініціатор законопроєкту, він необхідний для захисту «сімейних цінностей і майбутніх поколінь» від «псевдоліберальних цінностей»

Законопроєкт забороняє зміну статі та усиновлення дітей одностатевими парами

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» представила законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ. Зокрема, він забороняє зміну статі та усиновлення дітей одностатевими парами, а також «збори, спрямовані на популяризацію одностатевих сімейних або інтимних стосунків». Про це пише Reuters.

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Лідер парламентської фракції партії та ініціатор законопроєкту Мамука Мдінарадзе заявив, що закон необхідний для захисту «сімейних цінностей і майбутніх поколінь» від того, що він назвав «псевдоліберальними цінностями».

Мдінарадзе також повідомив журналістам грузинського інформаційного агентства «Інтерпрес», що законопроєкт може означати заборону прайдів і демонстрації веселкового прапора, якщо буде визнано, що вони пропагують одностатеві стосунки.

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Правозахисна ЛГБТ-організація «Тбіліський прайд» назвала запропонований законопроєкт «гомофобським».

Водночас опозиція країни заявила, що «анти-ЛГБТ-політика» партії є «спробою зміцнити свою підтримку серед консерваторів і відвернути увагу виборців від економічних проблем» напередодні парламентських виборів, які мають відбутися в жовтні цього року.

Як повідомлялося, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ».

До слова, п'ять діб адміністративного арешту отримала мешканка Нижнього Новгорода. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, які сидять на райдугах. Прикраси викликали невдоволення у відвідувача кафе – ймовірно, прихильників забороненого у Росії рухом «Чоловіча держава».